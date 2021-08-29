«الزمالك»: الأهلي استفاد من مؤجلات الدوري أكثر من القلعة البيضاء

قال حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن بطولة الدوري لها مذاق مختلف عن بطولة كأس مصر والبطولات الأفريقية، فبطولة الدوري للموسم الحالي مختلفة كون أن الموسم كان طويلا واستمر 13 شهرا، فضلا عن الظروف المواكبة له منذ البداية حتى النهاية، وذلك خلال حواره في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد».

الزمالك حصد الدوري بعد غياب استمر نحو 5 سنوات

وأضاف «السيد»، أن الدوري خلال الموسم الحالي شهد العديد من الأحداث من ضمنها ظهور فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتغير الكثير من اللوائح، والإعلان عن العديد من الإيقافات، كما كان الدوري مهددا بالإلغاء في بعض الفترات، مؤكدًا أن الزمالك حصد الدوري بعد غياب استمر نحو 5 سنوات، وله طعم ومذاق خاص.

الزمالك شهد ضغطا بعد تأجيل مبارياته بعكس الأهلي

وأردف عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن مؤجلات مسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي استفاد منها النادي الأهلي أكثر من القلعة البيضاء، مؤكدًا أن النادي الأهلي استفاد أكثر من المؤجلات، لأنه كان يشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، موضحا أن الزمالك عندما تم تأجيل مبارياته حدث له ضغط عكس الأهلي.

بعد الفوز على الإسماعيلي والمصري استطاع الزمالك حسم الدوري لصالحه

وأكد أن تحديد الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية، خلال الموسم المقبل قبل نهاية الدوري، سيحدث أزمة كبيرة، حيث طلب الاتحاد الأفريقي من نظيره المصري أسماء الفرق الأربعة التي ستشارك في البطولات الأفريقية يوم 15 أغسطس، ولم يكن الدوري انتهى بالفعل، موضحًا أنه بعد الفوز على الإسماعيلي والمصري والاتحاد استطاع الزمالك حسم الدوري لصالحه بنسبة 95%.