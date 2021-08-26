تخفيض سن القبول بالصف الأول الابتدائي في 3 مدن بشمال سيناء

صدق اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على قرار تخفيض سن القبول بالصف الأول الابتدائي في ثلاث مدن المحافظة.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه بالفعل تم تخفيض سن القبول للصف الأول الابتدائي بمدارس الشيخ زويد ونخل والحسنة، ليكون من 5 سنوات و11 شهرًا، أي النزول بالسن ثلاثين يومًا فقط.

«رضوان»: إدارات الشيخ زويد ونخل والحسنة بها أماكن شاغرة

وأضاف «رضوان»، أنه تم النزول بالسن في تلك الإدارات فقط لوجود أماكن شاغرة من جهة، ووجود عدد من المتقدين من التلاميذ للصف الأول، ولكن بشروط وضوابط أهمها أن يكون والد التلميذ مقيما إقامة دائمة في المدن الثلاث.

لا يحق لسكان العريش وبئر العبد التقديم في الإدارات الثلاث

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه لا يحق لولي أمر تلميذ في العريش أو بئر العبد التقديم لابنه في هذه الإدارات، لأن الشروط تشمل أن يكون الوالد من تلك المدن، أو شخص يملك بيتا أو قطعة أرض مسجلة في مجالس تلك المدن، على أن يستمر التلميذ في الدراسة لمدة 6 سنوات، ولا يحق له التحويل لمدارس أخرى بإدارات أخرى داخل المحافظة.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أنه جار دراسة وضع التلاميذ في مدينة رفح، حيث سيتم الموافقة لهم حال اكتمال نصاب المتقدمين، مؤكدًا أن التلاميذ من إدارة رفح لهم استثناءات خاصة أقرها المحافظ بسبب نقل الأهالي إلى العريش والشيخ زويد وبئر العبد والمحافظات الأخرى.