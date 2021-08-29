خطوات التقدم لـ1325 وظيفة خلال سبتمبر.. راتب يصل لـ3750 جنيها

أعلنت وزارة القوى العاملة، توفير 1325 وظيفة للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 3750 جنيهًا في بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 46 شركة ومصنع قطاع خاص في 12 محافظة لشغلها خلال شهر سبتمبر 2021، إضافة إلى نحو 606 فرص عمل لم يتمّ شغلها خلال شهر يوليو الماضي.

وتستعرض «الوطن» الوظائف التي أعلنتها وزارة القوى العاملة لشهر سبتمبر 2021 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة على النحو التالي:

وظائف وزارة القوى العاملة

يمكن للراغبين في التقدم لوظائف وزارة القوى العاملة سبتمبر 2021، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، اتباع الخطوات التالية:

1. على الراغبين في التقدم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة القوى العاملة من هنــــــــــــا.

2. بعد ذلك اضغط على خانة تسجيل راغبي العمل، لتسجيل بيانات راغبي العمل بالوظائف المعلن عنها بالداخل.

3. اضغط على خانة تسجيل الدخول لأول مرة.

4. أدخل بياناتك الشخصية الخاصة بالاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد والمؤهل الدراسي والمهنة والرقم التأميني والحالة الاجتماعية ورقم الهاتف ورقم الموبايل والعنوان، ثم أدخل كلمة السر وأعد كتابتها مرة أخرى للتأكّيد.

5. بعد ذلك سجل البيانات الخاصة بالمؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم سواء كان متوسط أو عالٍ أو دون مؤهل.

6. تسجيل الخبرات والمهارات التي يحصل عليها المتقدم.

7. تسجيل الدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم.

8. الضغط على حفظ ومتابعة.

ويتمّ التقديم على النشرة القومية للتشغيل تحت مسمى «برنامج طالبي العمل»، وكتابة الرقم القومي وكلمة المرور، للتسجيل في الوظائف المعلنة خلال شهر سبتمبر، وتبدأ بعدها الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص، وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأشارت وزارة القوى العاملة، إلى أنّ الوظائف متوافرة في 12 محافظة هي: «القاهرة، أسيوط، المنيا، الدقهلية، السويس، المنوفية، دمياط، أسوان، البحيرة، الإسماعيلية، الوادي الجديد، وقنا»، كما تضمنت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يوليو 2021 في النشرة السابقة وعددها 606 فرص عمل.