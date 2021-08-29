انطلاق التسجيل الإلكتروني للمدن الجامعية بالأزهر 2021

انطلق اليوم، قبل قليل، التسجيل الإلكتروني لطلب الالتحاق بالتسكين في المدن الجامعية للأزهر للعام الدراسي الجديد بالقاهرة والأقاليم، من خلال موقع خدمات جامعة الأزهر، وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 2 سبتمبر 2021.

واشترطت جامعة الأزهر، أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير عام جيد جدًا وامتياز، خلال سنة النقل السابقة، كما أنه لن يسمح بالسكن في المدن الجامعية إلا للحاصلين على لقاح كورونا؛ حرصًا على سلامة جميع الطلاب ومنعًا لانتشار وباء كورونا داخل المدن الجامعية التابعة للأزهر الشريف.

ودعت جامعة الأزهر الطلاب والطالبات، بسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا، مؤكدة أن الحصول على اللقاح سيكون شرطًا من شروط السكن في المدينة الجامعية، وليس شرطًا من شروط التسجيل الإلكتروني، علمًا بأن التسجيل في المدن الجامعية والتفاصيل متاحة من خلال الموقع هنا.

شروط التسجيل في السكن بالمدن الجامعية بالأزهر

وأكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، أن اشتراط الجامعة، الحصول على لقاح كورونا قبل التسكين بالمدن الجامعية، شرط أساسي حرصا على سلامة الجميع، مؤكدا أن التسجيل الإلكتروني لطلب التسكين في المدينة الجامعية سيكون إلكترونيا تيسيرا على الطلاب.

وأعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، أنه تقرر البدء في فتح باب تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم إلكترونيًّا بداية من اليوم الأحد 29 من أغسطس الجاري، وحتى الخميس المقبل الموافق 2 من سبتمبر 2021م.

تنسيق التسكين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر 2021

وأوضح أن التسجيلَ إلكترونيٌّ من خلال موقع خدمات جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن التسجيل متاح لطلاب وطالبات فرق النقل والفرق النهائية، شريطة النجاح والحصول على تقدير: ممتاز، أو: جيد جدًّا.

ومن المقرر أن يتم البدء في اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدارات من يوم 2 سبتمبر المقبل، من بينها كلية التربية الرياضية، بعد أن سجلوا رغبتهم في الالتحاق باختبارات القدرات على مدار الأسبوعين الماضيين، وجرى غلق باب التسجيل في اختبارات القدرات يوم الخميس الماضي عبر موقع جامعة الأزهر، مشددة بأن الاختبارات تجرى وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.