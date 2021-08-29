«الأرصاد»: ارتفاع مؤقت للحرارة اليوم.. وانخفاضها غدا (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نسبة الشبورة المائية مرتفعة جدا اليوم، مقارنة بالأيام الماضية، حيث ارتفعت على بعض الطرق المؤدية للسواحل الشمالية والقاهرة ومدن القناة، سبب الارتفاع المؤقت بدرجات الحرارة، ومع هذا الارتفاع توجد نسبة رطوبة مرتفعة بسبب وجود مرتفع جوي بطبقات الجو العليا، موضحة أن المرتفع الجوي بطبقات الجو العليا يعمل على وجود هواء هابط، ويعمل على وجود نسب رطوبة بمسافة قريبة جدا من سطح الأرض مما يؤدي إلى تكون الشبورة بالصباح الباكر.

الشبورة المائية سريعا ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن الشبورة المائية سريعا ما تتلاشى مع سطوع آشعة الشمس ولا يوجد منها مشكلات أو قلق حتى الآن، والرؤية تسمح بالسفر على الطرق والشبورة تتلاشى بشكل سريع والشمس تسطع مبكرا، مما يؤكد على تلاشي الشبورة بشكل سريع، موضحة الهيئة العامة للأرصاد الجوية نوهت عن الشبورة المائية في نشراتها من قبل.

ارتفاع طفيف ومؤقت من درجة لدرجتين أعلى من المعدل

وشرحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الارتفاع بدرجات الحرارة هو ارتفاع طفيف ومؤقت من درجة لدرجتين أعلى من المعدل، والقاهرة متوقع أن تسجل 38 درجة، والسواحل الشمالية متوقع أن تسجل من 32 درجة لـ33 درجة، وجنوب البلاد متوقع أن تسجل من 43 درجة لـ44 درجة مئوية، ولكن هذا الارتفاع مؤقت، وبداية من الغد تنخفض درجات الحرارة نحو درجتين وتصل لـ36 درجة بالنسبة للقاهرة وتعود للمعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، خصوصا وأننا ننهي شهر أغسطس ومقبلين على شهر سبتمبر.