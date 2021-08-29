وزير التعليم العالي: نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 ستسعد جميع الطلاب
عبدالغفار: جميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة لهم مكان في الكليات
كتب:
توفيق شعبان
11:14 ص | الأحد 29 أغسطس 2021
الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى- صورة أرشيفية
كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنّه سيعلن بعد قليل مفاجآت سارة في نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021، لطلاب الثانوية العامة الناجحين، مشيرا إلى أنّ كل طالب ناجح في الثانوية العامة له مكان في الكليات، وسيكون هناك أماكن شاغرة بالكليات في المرحلة الثانية والثالثة من التنسيق.
وزير التعليم العالي: نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 ستكون مفاجأة
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، إنّ نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 ستكون مختلفة تماما عن نتيجة التنسيق في الأعوام الماضية، وسيكون هناك انخفاض كبير في مجاميع القبول بالكليات، موضحا أنّ الوزارة تفعل ما بوسعها لتقديم خدمات مميزة لأبنائها الطلاب، كما أنّ مجاميع القبول في الكليات ستكون مثل «مجاميع زمان».
وزير التعليم العالي: نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 ستكون مختلفة عن الأعوام الماضية
وأكد عبدالغفار، أنّ نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021، ستسعد جميع طلاب المرحلة الأولى بمختلف الشعب سواء علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، موضحا أنّ الوزارة بدأت الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد، الذي يبدأ 9 أكتوبر المقبل، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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