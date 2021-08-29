اليوم.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والحد الأدنى للمرحلة الثانية

يعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية 2021، والحدود الدنيا للكليات، خاصة كليات القطاع الطبي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده بحضور السيد عطا المشرف على التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى إعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2021 ، وموعد انطلاقها، وموعد مرحلة تقليل الاغتراب.

ومن المقرر أن يتم إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للجامعات عبر الموقع الإلكتروني التنسيق عقب إعلانها خلال ساعتين لطلاب المرحلة، واتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عددا من الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من خلال إعلان تنسيق المرحلة الأولى من حيث التشديد على ارتداء الكمامة لكل الحضور وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المتواجدين في المؤتمر مع التأكيد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة للجميع.

و في السياق ذاته، أعلنت عدد من الجامعات الحكومية عن استمرار استعدادتها بشأن تنسيق القبول بالجامعات من خلال تجهيز معامل الحاسب الآلي لإجراء عمليات التنسيق مع تحديث الأجهزة وتجهيز السيرفرات وتجهيز معامل حاسب إضافية تحسبا لأي ازدحامات خلال المرحلة، خاصة وأنه أعداد المرحلة الثانية للتنسيق ستكون أكبر من الأعداد المقررة لأعمال تنسيق المرحلة الأولي.

إعلان تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة غدا الاثنين

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق الجامعات الخاصة يبدأ مباشرة عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى في الجامعات الحكومية، مؤكدة أن التنسيق إلكتروني موحد على جميع الجامعات، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الحد الأدنى للتنسيق يوم الإثنين المقبل.

وكشفت مصادر مطلع بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنه من المتوقع إنخفاض الحد الأدنى للكليات في جميع الجامعات الخاصة نظراً لإنخفاض مجاميع طلاب الثانوية العامة في الشعبتين العلمية والأدبية، لافته إلى أن التنسيق يتم على أربع مراحل متتالية، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بالقواعد المعلنة للتنسيق.