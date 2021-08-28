متى يبدأ تنسيق المرحلة الثانية 2021 من تنسيق القبول في الجامعات؟

يعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غدًا الأحد، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات، وكذلك الحدود الدنيا للقبول بالكليات، خاصة كليات القطاع الطبي (طب بشري وصيدلة وطب أسنان وعلاج طبيعي وبيطري)، إضافة إلى الإعلان عن الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الثانية 2021، وموعد انطلاقها أمام الطلاب المسجلين لهذه المرحلة، وفقاً لشرائح مجاميع الثانوية العامة 2021.

«التعليم العالي»: انتهاء استعدادت تنسيق المرحلة الثانية 2021 بمعامل التنسيق الإلكتروني

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إنه من المقرر أن تنطلق أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2021 للجامعات خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني.

تحديد الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2021 غدا

وعن الاستعدادات لتنسيق المرحلة الثانية 2021 من تنسيق القبول بالجامعات، أوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم العمل بمعامل التنسيق الإلكتروني وإتاحتها أمام طلاب الثانوية العامة المسجيلن بالمرحلة من أول يوم، مشيرة إلى الاستعداد وتجهيز المعامل، وكذلك التنسيق مع الجامعات لتذليل جميع العقبات، مع ضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

ويترقب الآلاف من طلاب الثانوية العامة 2021 وأولياء أمورهم، غدًا الأحد، المؤتمر الصحفي المقرر عقده من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي للكشف عن الحد الأدنى للقبول بالكليات لتنسيق المرحلة الأولى 2021، وكذلك إعلان موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2021 والحد الأدنى لها.