تنسيق الجامعات 2021.. تعرف على موعد تنسيق المرحلة الثانية 2021

تسدل وزارة التعليم العالي، اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً، الستار على التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات المرحلة الأولى 2021 عبر الموقع الإلكتروني، وذلك في إطار تنسيق الجامعات 2021 للعام الدراسي المقبل، على أن تبدأ اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية 5 رؤساء جامعات إجراءات البدء، توزيع الطلاب على الكليات المختلفة، ومن المقرر أن نجتمع اللجنة العليا خلال الساعات المقبلة لتحديد الأعداد المقرر قبولها بالكليات المخلتفة.

تنسيق الجامعات 2021: غلق تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2021 اليوم

وفي إطار تنسيق الجامعات 2021، يبحث المئات من الطلاب غير المسجلين لتنسيق المرحلة الأولى 2021، عن موعد تنسيق المرحلة الثانية 2021، وذلك بعد أن تمّ الإعلان مد تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2021 يوماً إضافياً فوق المدة المحددة لتنسيق المرحلة.

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّه سيتمّ إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى خلال 72 ساعة من غلق تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى، مشيرة إلى أنَّ موعد إنطلاق تنسيق المرحلة الثانية ستتمّ خلال 48 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

تنسيق الجامعات 2021: التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

وأكّدت المصادر، لـ«الوطن»، أنَّه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خلال أعمال تنسيق المراحل المختلفة لتنسيق الجامعات 2021، خاصة في مكاتب معامل التنسيق الإلكتروني التي تمّ تخصيصها بعدد من الكليات المختلفة لاستقبال الطلاب لتسجيل الرغبات، مؤكّدة أنَّ هناك عدد من الإجراءات تطبقها الجامعات لمواجهة المرض تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة الجميع.

وأوضحت المصادر، أنَّ كل طالب بالثانوية العامة 2021 له مكان بالجامعات، مطمئنًا طلاب الدور الثاني بأن لهم أماكن بالجامعات المختلفة ولن يظلموا أو تهدر حقوقهم نهائيًا، منوهاً إلى أنَّ هناك متابعة مستمرة لأعمال التنسيق من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.