وزير التعليم العالي يتفقد مقر مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى
كتب:
أحمد أبوضيف
10:11 ص | الأحد 29 أغسطس 2021
جانب من جولة وزير التعليم العالي
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قبل قليل، مقر مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للجامعات 2021، المقرر أن يشهد إعلان الحد الأدنى للقبول بالكليات لمختلف الشعب، وإعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية وموعد انطلاقها.
وتابع وزير التعليم العالي، تجهيزات صالة المؤتمر لإعلان تفاصيل نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية.