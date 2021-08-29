نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 قبل دقائق من الإعلان الرسمي.. انخفاض كبير

كشفت مصادر مسؤولة في وزارة التعليم العالي، المؤشرات شبه النهائية لنتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021، قبل دقائق من الإعلان الرسمي للنتيجة، موضحة أنَّ النتيجة سوف تشهد انخفاضًا في الحد الأدنى للقبول في الجامعات، مقارنة بالعام الماضي.

وأكّدت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ كلية الطب في العام الماضي، كان تنسيقها 98.53%، مرجحة أنَّ الحد الأدنى للقبول في كليات الطب هذا العام لن يزيد على 91.7%، بانخفاض يقترب من 7%. أما عن كلية طب الأسنان، فالحد الأدنى للقبول بها سينخفض نصف في المائة عن الحد الأدنى للقبول في كلية الطب، في حين يكون الحد الأدنى لللقبول في كلية العلاج الطبيعي بين 88% و 89%.

وأشارت المصادر، إلى أنَّ كلية الهندسة لن يعلن لها حد أدنى اليوم، وستبقى مفتوحة إلى جانب كليات أخرى مثل الفنون والجميلة والإعلام والفنون التطبيقية في المرحلة الثانية، لأن بها أماكن شاغرة، موضحة أنَّ المرحلة الثانية من تنسيق القبول في الجامعات من المتوقع أن تبدأ يوم الثلاثاء المقبل وتستمر لمدة 5 أيام.

أما عن تنسيق القسم الأدبي، بينت المصادر أنَّ الفارق في الحد الأدنى للقبول في الكليات العام الحالي سيشهد انخفاضًا بنسبة 7% أو 8% عن العام الماضي، كون 3 آلاف طالب فقط حصلوا على مجاميع فوق الـ90%.

انخفاض تنسيق الجامعات الخاصة

وأوضحت المصادر، أنَّ الحد الأدنى للمجموع في الجامعات الخاصة سوف يتمّ الإعلان عنه يوم الاثنين المقبل عقب اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أما الحد الأدنى للقبول في كلية الطب في الجامعات الخاصة سينخفض إلى 87%، في حين يكون الحد الأدنى للقبول في كليات الأسنان والصيدلة بين 82% و83%.

وقالت المصادر، إنَّ الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة في الجامعات الخاصة، سوف تكون في حدود 78% تقريبًا، في حين يكون الحد الأدنى للقبول في المعاهد الهندسية الخاصة أقل من 75%.