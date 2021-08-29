ضبط 4 متهمين بترويج وتعاطي المواد المخدرة بمدينة 6 أكتوبر

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إتجار بعض العناصر الإجرامية في المواد المخدرة، مُتخذين محيط دور رعاية الأيتام بدائرة قسمي شرطة «أول وثان أكتوبر»، مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وجهت عدة حملات أمنية مُكبرة لاستهدافهم، وأسفرت جهودها عن ضبط 4 متهمين، لهم معلومات جنائية وبحوزتهم «2 فرد محلي – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة – مبلغ مالي»، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي.

وقد لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين، وجار استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجى ومتعاطي المواد المخدرة، وإحباط المحاولات غير المشروعة لتلك العناصر الإجرامية؛ للإضرار بالمجتمع المصري، وفي إطار الإجراءات الأمنية التي اعتمدتها القطاعات الشرطية كافة، لحفظ أمن المواطنين.