كل ما تريد أن تعرفه عن جامعة جنوب الوادي ننشر الكليات والأوراق المطلوبة

توسعات كبيرة شهدتها جامعة جنوب الوادي بعد انفصالها من جامعة أسيوط عام 1995، وفقا للقرار الجمهوري رقم 23 في 2 يناير من ذات العام.

وتضم الجامعة حاليًا 22 كلية أدبية وعلمية تُجرى فيها الدراسة بشكل منتظم، إضافة إلى المراكز البحثية التي وضعت الجامعة في تصنيفات متقدمة في التصنيف العالمي للجامعات وكذلك بين الجامعات المصرية.

وتقع جامعة جنوب الوادي على بعد 600 كيلو من جنوب العاصمة القاهرة، وتضم طلاب محافظتي قنا والبحر الأحمر وعدد من المحافظات الأخرى، وتضم فرعا للجامعة الأهلية وأفرعا للتعليم المفتوح، وملتحق إليها أكثر من 40 ألف طالب وطالبة في صفوف كلياتها، والرئيس الحالي لها هو الدكتور يوسف غرباوي.

جامعة جنوب الوادي.. 20 كلية ومعهدان

وبحسب البيانات الرسمية للجامعة، تضم جامعة جنوب الوادي 20 كلية ومعهدين منتشرة على مساحة ألف فدان شرق مدينة قنا، وهي كلية العلوم، وكلية التربية، وكلية الآداب، وكلية الطب البيطرى، وكلية التربية النوعية، وكلية التجارة (شعبة عربي – إنجليزي)، وكلية الزراعة، وكلية الحقوق، وكلية التربية الرياضية، وكلية التمريض، وكلية الهندسة، وكلية الطب، وكليه الآثار، وكلية التربية بالغردقة، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، وكلية الصيدلة، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وتضم الجامعة معهدي الفني للتمريض، والفني الصحي، إضافة إلى المراكز البحثية.

جامعة جنوب الوادي.. الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات

بعد إعلان تنسيق الجامعات للمراحل الثلاثة 2021، تظهر ترشيحات للطلاب لكلياتهم بشكل نهائي، ليقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، والتوجه إلى الكلية التي رُشح إليها مباشرة لتقديم أوراقه وإتمام إجراءات قيده، ومعه الأوراق التالية المطلوبة وهي:

- طباعة استمارة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني بشرط أن يكون موضح فيها كل بيانات الطالب، والقيام بتصويرها صورتين واضحتين.

- أصل شهادة الميلاد كومبيوتر، وتصويرها 5 صور واضحة.

- صورة البطاقة الشخصية للطالب وتصويرها 4 مرات.

- شهادة التفوق الرياضي (الحاصلين على حوافز رياضية فقط).

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور يتم الحصول عليه من مكتب التجنيد التابع له الطالب.

ويخضع الطالب للكشف الصحي بالجامعة، وتجري بعض الكليات مقابلة واختبارا إضافيا قبل القبول في الكلية، مثل كليتي السياحة والفنادق والتمريض.