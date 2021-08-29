ضبط 8 أشخاص قتلوا مواطنا وأصابوا شقيقه بالشرقية عن طريق الخطأ

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 8 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، بمديرية أمن الشرقية، بعد بلاغ لمركز شرطة الزقازيق من أحد المستشفيات باستقباله «شقيقين بهما إصابات متفرقة، ووفاة أحدهما»، وإقرار المصاب منهما أنه في أثناء ريه وشقيقه المتوفى أرضهما الزراعية بذات الناحية، فوجئا بحضور 4 مجهولين يستقلون 3 دراجات نارية، وبحوزتهم أسلحة بيضاء، وتعدوا عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما، ما أدى لوفاة الأخير.

وبإجراء التحريات برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم 8 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهم وضبطهم بمحل إقامتهم، وتبين إصابة أحدهم بجرح في الجبهة أعلى العين اليمنى، وكدمة أسفل الظهر، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وقرر المصاب وآخر من المتهمين أنه مساء يوم الواقعة توجها إلى أرض زراعية مملوكة لموظف بالمعاش، مقيم بدائرة المركز، لسرقة بعض الثمار إلا أن مالك الأرض استعان بجاره وتعدى عليهما بالضرب بعصا محدثين إصابته المشار إليها.

وأوضح المصاب، أنهما عقب ذلك توجها لمحل إقامتهما، واستعانا بباقي المتهمين للانتقام منهما، وتوجهوا لمحل الواقعة، وبحوزتهم «3 عصا شوم - 3 سلاح أبيض (سنجة)»، فشاهدوا المجني عليهما نائمان فظنوا أنهما المقصودين وتعدوا عليهما بالضرب محدثين إصابتهما التى أودت بحياة أحدهما وإصابة الآخر ولاذوا بالهرب.

وبمواجهة باقي المتهمين بأقوالهما أيدوا ذلك، وكد أحدهم تعديه على المجنى عليهما باستخدام قطعة حجرية «عثر عليها بمكان الواقعة»، وأرشدوا عن الأدوات المستخدمة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.