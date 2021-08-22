رفضوا سداد غرامة الكمامة.. عرض 44 شخصًا على النيابة

شنت وزارة الداخلية حملات مكثفة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على الصحة العامة.

ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، المتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، عن النتائج التالية:

ضبط 9610 أشخاص؛ لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9566 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 44 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 802 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 219 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1309 أراجيل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جار استمرار تلك الحملات؛ حرصًا على سلامة المواطنين.