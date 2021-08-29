كل ما تريد أن تعرفه عن جامعة الفيوم.. ننشر الكليات والأوراق المطلوبة

على الرغم من أنّ جامعة الفيوم تأسست في وقت ليس ببعيد، حيث يبلغ عمرها 16 عاماً فقط، إلا أنّها أصبحت تضم ما يقرب من 20 كلية حتى الآن، وتتوسع في افتتاح الكليات الجديدة كل عام، حيث كانت فرعا لجامعة القاهرة في عام 1979 وضمت كلية التربية فقط، ثم أُضيف إليها كلية الزراعة، ثم كليتي الخدمة الاجتماعية والهندسة، حتى انفصلت عن جامعة القاهرة وأُعلنت جامعة مستقلة عام 2005، وأصبحت تضم ما يقرب من 2279 عضة هيئة تدريس ومعاونيهم، وتضم ما يقرب من 34591 طالبا وطالبة، وتبلغ مساحة الحرم الجامعي بها 50 فدانا.

توقعات تنسيق كليات جامعة الفيوم 2021 علمي وأدبي

ومن المتوقع أن ينخفض تنسيق كليات جامعة الفيوم 2021 علمي وأدبي بصورة كبيرة، بعد تدني درجات طلاب الثانوية العامة، حيث شمل تنسيق المرحلة الأولى مجموع 362.5 درجة فأكثر بنسبة 88.41%، و328 درجة لقسم علمي رياضة فأكثر بنسبة 80%، و269.5 درجة فأكثر بنسبة 65.73% لطلاب الأدبي.

وانخفضت درجات القبول بكلية الطب جامعة الفيوم 2021 إلى حد كبير ومن المتوقع أن تنخفض درجة القبول بها إلى 91.4%، بينما من المتوقع انخفاض التنسيق بكلية الصيدلة إلى 90%.

مصاريف جامعة الفيوم لجميع الكليات

وأكدت جامعة الفيوم، على أنّه لا زيادة في مصاريف الجامعات عن العام الماضي، بالإضافة إلى تحمل الجامعة للمصروفات الدراسية وتكاليف الإقامة بالمدن الجامعية للطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي، والتي تبدأ من 502.5 جنيهاً لطلاب الانتظام و702.5 للانتساب تقريبا.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الفيوم لجميع الكليات

ويجب على الطلاب الجدد، ضرورة توفير عدد من الأوراق المطلوبة للتقديم لجامعة الفيوم لجميع الكليات، تتمثل في:

- أصل شهادة الثانوية العامة و3 صور منها.

- أصل شهادة الميلاد كومبيوتر و3 صور منها.

- 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- بطاقة الترشيح للكلية وصورتين منها.

- 7 صور شخصية 4*6 مدون على ظهرها بيانات الطالب.

- نموذج 2 جند من قسم الشرطة التابع له الطالب.

- نموذج 6 جند للطالب الذي أتم 18 عاماً.

- المصروفات الدراسية المقررة لكل كلية.

- حافظة بلاستيك.

مكان وعنوان جامعة الفيوم وأرقام التليفون

وتقع جامعة الفيوم بحي المشتل بمدينة الفيوم حيث تضم الحرم الجامعي والعديد من الكليات، فيما تقع كلية التربية على الجانب الآخر من الطريق بجوار مبنى الحماية المدنية، بينما تقع كلية الطب بحي كيمان فارس وبجوارها كلية التربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة، وأخيراً تقع كلية طب الأسنان بحي البحاري.

وخصصت جامعة الفيوم، رقم هاتف للتواصل والاستفسار من خلال الرقم التالي 0842114059.