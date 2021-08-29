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وزير التعليم العالي: 118 ألف طالب تقدموا للمرحلة الأولى للتنسيق

كتب:

نرمين عفيفي
12:02 م | الأحد 29 أغسطس 2021
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ المرحلة الأولى من الخميس انتهت الخميس الماضي الموافق يوم 26 أغسطس، وكان متوقعًا أنَّ تستقبل هذه المرحلة 118 ألفًا و280 طالبًا، موضحًا أنَّ الشعبة العلمية استقبلت 22 ألف طالب و954 طالبًا في علمي علوم، وفي علمي رياضة 16 ألفًا و293 طالبًا، والشعبة الأدبية استوعبت 79 ألفًا و33 طالبًا بنسبة 67%.

وأضاف وزير التعليم العالي، أنَّ الشعبة العلمية عدد الطلاب بها 119 ألف و58 طالب، مبينًا أنَّ نسبة القبول في شعبة علمي علوم 88.4% متراجعة عن العام الماضي 97.6%، بفارق 37 درجة بحوالي 9.14% في علمي علوم، وعلمي رياضية بفارق 14.39% بقارق 59 درجة، والشعبة الأدبية بفارق 58 درجة عن العام الماضي 14%.

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