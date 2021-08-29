رئيس «تنمية 6 أكتوبر» يتابع سير العمل بمشروع رفع كفاءة وتطوير غرب سوميد

قام المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بجولة ميدانية بمشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة غرب سوميد، والأعمال الجاري تنفيذها بالحي المتميز ومنطقة التوسعات الشمالية لمدينة 6 أكتوبر، يرافقه مسئولو الجهاز، وذلك في إطار متابعة سير العمل ببعض المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة وإزالة أي عقبات.

واستهل المهندس عادل النجار الجولة بتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة غرب سوميد، المجاورات من (4 :10) لتحسين جودة الطرق وخلق طابع عمراني مميز للمنطقة، حيث تابعوا أعمال تنفيذ شبكة الري بالمجاورات بأقطار مختلفة، وذلك تماشياً مع خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه الصالحة للشرب، والاعتماد بشكل أساسي على المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء.

كما تفقد مسئولو الجهاز، أعمال تنفيذ ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية بالمجاورات، وتشمل صيانة طبقة الأسفلت القديم وصيانة وتدعيم طبقات التأسيس للطرق، تمهيداً لتنفيذ طبقة أسفلت حديثة لتحسين جودة الطرق وتحقيق السيولة المرورية الآمنة دون أي عقبات، كما تابعوا أعمال تنفيذ وتدعيم بالوعات صرف الأمطار الجاري تنفيذها بمناطق تجمعات مياه الأمطار.

وتفقد رئيس جهاز 6 أكتوبر، الأعمال الجاري تنفيذها بالأرصفة والجزر الوسطى من بردورات خرسانية وإنترلوك، بالإضافة إلى الاهتمام بالعناصر التكميلية من مطبَّات لتهدئة السرعة وعلامات تحذيرية وإرشادية وتخصيص أماكن عبور المشاة وحارات الطريق ومناطق صناديق القمامة، والاهتمام بالحدائق العامة وساحات الانتظار الخاصة بالخدمات.

وشملت جولة مسئولي جهاز 6 أكتوبر، المرور على الحي المتميز ومنطقة التوسعات الشرقية، حيث أكدوا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والمواعيد المقررة للانتهاء من الأعمال، مع الحفاظ على معايير الجودة.​