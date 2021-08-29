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وزير التعليم العالي يكشف عن الحدود الدنيا بالكليات: الطب 90.73% والصيدلة 88.59%

كتب:

نرمين عفيفي
12:00 م | الأحد 29 أغسطس 2021
وزير التعليم العالي خلال المؤتمر

وزير التعليم العالي خلال المؤتمر

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات للمرحلة الأولى الشعبة العملية هذا العام.

وجاء الحد الأدنى لكلية الطب على مستوى الجمهورية بـ90.73%، بفارق 7.8% عن العام الماضي، وطب الأسنان بنسبة 90.24، مقارنة بالعام الماضي 98.4%.

وأضاف وزير التعليم العالي، أن الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي جاء بنسبة 88.54%، مقارنة بـ97% العام الماضي، والصيدلة 88.59%، مشيرًا إلى أنه يوجد أماكن خالية للطلاب للمرحلة الثانية.

لمعرفة الحدود الدنيا للكليات والمعاهد اضغط هنــا 

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