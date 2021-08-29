وزير التعليم العالي يكشف عن الحدود الدنيا بالكليات: الطب 90.73% والصيدلة 88.59%

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحدود الدنيا للقبول بالكليات للمرحلة الأولى الشعبة العملية هذا العام.

وجاء الحد الأدنى لكلية الطب على مستوى الجمهورية بـ90.73%، بفارق 7.8% عن العام الماضي، وطب الأسنان بنسبة 90.24، مقارنة بالعام الماضي 98.4%.

وأضاف وزير التعليم العالي، أن الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي جاء بنسبة 88.54%، مقارنة بـ97% العام الماضي، والصيدلة 88.59%، مشيرًا إلى أنه يوجد أماكن خالية للطلاب للمرحلة الثانية.

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