التعليم العالي: أماكن خالية لطلاب المرحلة الثانية بكليات الهندسة
كتب:
نرمين عفيفي
11:59 ص | الأحد 29 أغسطس 2021
وزير التعليم العالي خلال المؤتمر
قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ كلية الهندسة بها أماكن خالية لطلاب المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2021، متوقعا انخفاض تنسيق كلية الهندسة عن 80%، وهو أمر يعتمد على عدد الأماكن الشاغرة لكليات الهندسة، مقارنة بنحو 92.9% العام الماضي.
وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ معدلات انخفاض تنسيق كلية الهندسة، تتراوح بين 7% و10%، متابعا أنّ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تقبل من 83.9%، والألسن من 80.73%، والإعلام 79.4%، وفنون جميلة 67.8%.
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