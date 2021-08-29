تعرف على أسعار الكتاكيت اليوم.. وصلت إلى 9 جنيهات بالشركات

ارتفعت أسعار الكتاكيت بعدد من الشركات، في حين استقرت الأسعار بأخرى، ما يوضح وجود تذبذب في الأسعار خلال بداية اليوم 29 أغسطس 2021، وتختلف من سلالة إلى أخرى، وكذلك إذا كانت إنتاج قطعان أم شركات.

وتعتبر جودة الكتاكيت من أحد أهم المحددات للأسعار، كما أن هناك العديد من أنواع الكتاكيت التي يفضل تربيتها في درجات الحرارة المرتفعة، والتي تتحملها، على عكس أنواع أخرى يمكن أن تموت بسبب درجة حرارة المكان.

ويتواجد العديد من السلالات والأنواع وإنتاج الشركات المختلفة التي تختلف عن الأخرى الخاصة بالقطعان أو المنازل.

تراوحت أسعار الكتاكيت البيضاء للشركات من 5.70 إلى 9 جنيهات، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الكتاكيت، اليوم السبت 28 أغسطس:

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت فقط في شركة الفيروز عند 8.25 جنيه، أما باقي الشركات فقد ارتفعت فيها الأسعار من 25 إلى 50 قرشا.

شركات ارتفعت فيها أسعار الكتاكيت

وسجلت أسعار الكتاكيت في الشركات التالية ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم؛ إذ سجلت شركة الوادي للدواجن سعر 7.75 جنيه، وسجل سعر الكتكوت في شركة العناني ارتفاعا عند 9 جنيهات، وشركة القاهرة 7 جنيهات، وشركة الوطنية 8.25 جنيه، وشركة الإسكندرية 7.50 جنيه، وفي شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن بـ9 جنيهات.

ولفت أصحاب مزارع الكتاكيت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن هناك فروق واضحة بين أسعار الكتاكيت التي تباع في الشركات عن الأخرى الخاصة بالقطعان أو المنازل؛ لأن حجم إنتاج الشركات يزيد بشكل واضح عن المنازل، وكذلك الاهتمام الأكبر في الشركات بالتحصينات التي تحصل عليها القطعان، ما يزيد من المصاريف لدى الشركات عن المنازل.