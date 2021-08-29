محافظ الشرقية يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 / 2021، بنسبه نجاح 88,8%.

وأوضح رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن 21387 طالبًا تقدموا لامتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة هذا العام، نجح منهم 18000 طالب.

كما اعتمد محافظ الشرقية نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74,8%، حيث تقدم للامتحان 407 طلاب، نجح منهم 301 طالب.

واعتمد المحافظ أيضًا نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادتين الإعدادية المهنية للصم والإعدادية النور للمكفوفين بنسبه نجاح 100% لكل منهما.

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات، وتحقيق النجاح المشرّف لهم ولذويهم.