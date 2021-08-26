محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021.

94% نسبة النجاح في امتحانات الدور الثاني

وقال محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن إجمالي عدد المتقدمين للدور الثاني في امتحان الشهادة الإعدادية يبلغ 627 طالب و طالبة، و بلغ عدد الناجحين منهم 486 طالبا و طالبة، بنسبة مئوية تصل إلى 94%، وهنأ وكيل الوزارة جميع الطلاب الناجحين، مؤكدًا أنه تقرر النزول بتنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والفني بجميع مدن المحافظة.

المرحلة الثانية لتنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام

وأوضح أن تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام، المرحلة الثانية، بمدينة طور سيناء بمجموع 215 بدلًا من 225 درجة، على أن تستثني مدرسة المجمع التعليمي بحي توشكى لتكون درجة القبول للثانوي العام بها 205 درجات، أما مدن رأس سدر، وأبوزنيمة، وسانت كاترين، ودهب، وأبورديس، وشرم الشيخ، ونويبع فتكون درجة القبول 210 درجات .

المرحلة الثانية لتنسيق الصف الأول الثانوي الفني

وأضاف أن تنسيق الصف الأول الثانوي الفني، المرحلة الثانية، في بمدينة طور سيناء ووديانها وصل إلى 180 درجة للفني الصناعي، والتجاري 150 درجة، والزراعي 145 درجة، والفندقي 140 درجة، وفي مدينة أبوزنيمة ووديانها 140 درجة للفني الصناعي، ومدينة أبورديس ووديانها 160 درجة للفني الصناعي، والتجاري 140 درجة.

وتابع وكيل الوزارة، أن تنسيق الصف الأول الثانوي الفني «المرحلة الثانية»، في مدينة سانت كاترين ووديانها تقرر بـ140 درجة للفني التجاري، والزراعي 140 درجة، وفي مدينة رأس سدر ووديانها 160 درجة للفني الصناعي، والتجاري 150 درجة، والزراعي 140 درجة، وفي مدينة دهب ووديانها بلغ 160 درة للفني الصناعي، والفندقي 140درجة، والمزدوج 160 درجة، وفي مدينة نويبع ووديانها 160 درجة للفني الصناعي، والزراعي 140 درجة.