تنسيق المرحلة الأولى للجامعات: 80.73% للألسن و79.45% للإعلام

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحد الأدنى لتنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الذي بلغ 344 درجة أي بنسبة 83.9%، مقارنة بـ394 درجة أي 96.22% للعام الماضي، والحد الأدنى لتنسيق كلية الألسن هو 331 درجة أي بنسة 80.73% مقارنة بـ390 درجة أي بنسة 95.24% للعام الماضي.

وأضاف «عبدالغفار» خلال مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021، أن الحد الأدنى لتنسيق كلية الإعلام هو 326 درجة أي بنسة 79.45%، مقارنة بـ388 درجة أي بنسبة 94.63% للعام الماضي.

وتابع وزير التعليم العالي، بأن الحد الأدنى لتنسيق كلية الآثار هو 321 درجة أي بنسبة 78.29% مقارنة بـ381 درجة أي بنسبة 92.93% للعام الماضي، والحد الأدنى لتنسيق كلية الفنون الجملية هو 278 درجة أي بنسة 67.8% مقارنة بـ365.5 درجة أي بنسة 89.15% للعام الماضي.