تنسيق المرحلة الأولى للجامعات: 80.73% للألسن و79.45% للإعلام
اقتصاد وعلوم سياسية 83.9% والآثار 78.29% وفنون جملية 67.8%
12:08 م | الأحد 29 أغسطس 2021
وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي خلال المؤتمر
كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحد الأدنى لتنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الذي بلغ 344 درجة أي بنسبة 83.9%، مقارنة بـ394 درجة أي 96.22% للعام الماضي، والحد الأدنى لتنسيق كلية الألسن هو 331 درجة أي بنسة 80.73% مقارنة بـ390 درجة أي بنسة 95.24% للعام الماضي.
وأضاف «عبدالغفار» خلال مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021، أن الحد الأدنى لتنسيق كلية الإعلام هو 326 درجة أي بنسة 79.45%، مقارنة بـ388 درجة أي بنسبة 94.63% للعام الماضي.
وتابع وزير التعليم العالي، بأن الحد الأدنى لتنسيق كلية الآثار هو 321 درجة أي بنسبة 78.29% مقارنة بـ381 درجة أي بنسبة 92.93% للعام الماضي، والحد الأدنى لتنسيق كلية الفنون الجملية هو 278 درجة أي بنسة 67.8% مقارنة بـ365.5 درجة أي بنسة 89.15% للعام الماضي.