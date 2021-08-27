بسبب وجبة «طعمية».. إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم في الأقصر

تسببت وجبة «طعمية» في إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم الغذائي بمنطقة الأقالتة غربي محافظة الأقصر، حيث تناولوا وجبة غداء مكونة من «الطعمية»، ولم يكن يعلم أحد منهم أنها ستسبب في إصابتهم بحالة من الإعياء الشديدة والتعب، نتيجة حالة التسمم الغذائي التي أصابتهم.

وعلى الفور تم إبلاغ مرفق إسعاف الأقصر بالواقعة، وإرسال عدد من سيارات الإسعاف لنقل الحالات إلى مستشفى أرمنت التخصصي لعلاج الحالات واتخاذ اللازم من إجراءات، كما تم إبلاغ وحدة مباحث مركز القرنة غرب محافظة الأقصر بالواقعة لمعرفة ملابساتها.

إصابة 6 أشخاص بالتسمم الغذائي غرب الأقصر

كان اللواء خالد عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، تلقى بلاغًا، من وحدة مباحث مركز شرطة القرنة غرب محافظة الأقصر، بإصابة عدد 6 أشخاص من أسرة واحدة تقيم داخل الأقالتة التابعة لمركز شرطة القرنة غرب محافظة الأقصر بحالات مغص شديدة وقيء، نتيجة تناولهم وجبة «الطعمية»، وعلى الفور تم إبلاغ مرفق إسعاف الأقصر بقيادة الدكتور خالد يوسف، مدير عام المرفق، لنقل الحالات إلى مستشفى أرمنت التخصصي جنوب غرب محافظة الأقصر لعلاج الحالات.

نقل 6 مُصابين لمستشفى أرمنت لعلاجهم

تم نقل المُصابين لمستشفى أرمنت التخصصي، وجاءت أسماؤهم كالآتي: «نعمة. ا. ح»، 45، و«قمر.ا.ح»، 64عامًا، و«محمود. م. ب»، 80 عامًا، و«عبد الرحمن. م .ع»، 41عامًا، «يوسف. ع. م»، 5 سنوات، و«شعبان .ع. ا»، 45 عامًا، وجرى إسعاف الحالات داخل مستشفى أرمنت التخصصي جنوب غرب محافظة الأقصر، وعلاجهم من المغص وحالات القيء التي أصيبوا بها نتيجة تناول الطعمية في وجبة الغداء.

تحرير محضر رسمي بالواقعة

كما تم تحرير محضر رسمي، من قبل مركز شرطة القرنة غرب محافظة الأقصر، بالواقعة لبيان سبب حدوثها والتأكد من وجود شبهة جنائية فيها من عدمه، وكذلك إحالة الواقعة إلى النيابة للتحقيق فيها.