ختام أول تدريب مهني «من نوعه» بمجال الفندقة فى الأقصر

واصل وزير القوي العاملة محمد سعفان، لليوم الثاني علي التوالي، جولاته الميدانية بمحافظة الأقصر في إطار المبادرة الوطنية «حياة كريمة»، للنهوض بمهارات الشباب «مهارتك أساس مهنتك»، لدعم البرنامج التدريبي من صعيد مصر بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ومنتجع وسبا هيلتون الأقصر، لتدريب الشباب والفتيات علي الفندقة.

أول تدريب مهنى بمجال الفندقة بالمجان للشباب والفتيات

وشهد الوزير، اليوم السبت ، ختام فعاليات أول تدريب مهنى من نوعه فى مجال الفندقة الشاملة مجانا للشباب والفتيات، والذي استمر لمدة 6 أسابيع «أربعة منها بمركز تدريب الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج وأسبوعين عمليا بفندق الهيلتون بالأقصر»، على أعمال الطهى والمطبخ، والمعجنات والمخبوزات، والتحضير والمشروبات والاستقبال وخدمة الغرف والمغسلة والكي.

بينما شهد ختام الفعاليات برافين أجراوال، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في مصر، وأمال عبد الموجود وكيل وزارة القوى العاملة للعلاقات الدولية، وأيمن قطامش وكيل الوزارة للتدريب، وعبدة هاشم مدير مديرية القوي العاملة بالأقصر، والدكتور هشام أبو زيد، مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، وشريف الأمين نائب المدير العام للمنتجع.

تسليم شهادات التخرج لخريجى الدورة التدريبية

وسلم سعفان، وبرافين شهادات التخرج الرسمية لخريجي الدورة التدريبية الفندقية الشاملة الأولي في مجالات خبراتهم التي تدربوا عليها، فضلا عن قيام الوزارة بإعطائهم الأولوية لتيسير مشاركتهم في قطاعات السياحة في الأقصر، وأسوان، والغردقة، ومناطق البحر الأحمر.

20 متدربًا تتراوح أعمارهم بين «18 و28» عامًا

وضمت الدورة 20 متدربًا من الشباب، تتراوح أعمارهم بين 18 و 28 عامًا وبلغت نسبة النساء 50%، من الحاصلين على مؤهل عال أو متوسط من قرى مبادرة «حياة كريمة»، وقد تم ذلك بفضل آلية التمويل الاستراتيجية التي يقدمها البرنامج المصري الإيطالي لتبادل الديون.

وقال الوزير: إن الإخلاص في العمل هو الطريق نحو الإبداع، فله ثمن ونتاج، أما عن ثمنه فهو أثناء النفس عن السوء وعمل الشي النافع، أما عن نتاجه أن يكون الله عز وجل سندك وحليفك في طريقك نحو النجاح والتفوق.

سعفان: المتدربين تخلوا عن مؤهلاتهم لتعلم المهن

ونوه إلي أنه ما لفت نظره في المتدربين أنهم من حملة المؤهلات العليا المختلفة، تخلوا عن مؤهلاتهم في سبيل تعلم تلك المهن التى تلبي طموحاتهم وبلوغهم أمالهم، رغبة وحبا في امتهانها، فالعمل هو شرف وواجب، له مسئوليات يجب تأديتها للتميز فيه.

ودعا الوزير الفتيات من المتدربات، إلى ضرورة نقل التدريب والثقافة التي تعملوها في البرنامج إلي ذويهم وأقاربهم، لتشجيعهم للخوض في تلك التجربة والوصول إلي هذا التحدي، مؤكدا أن الوزارة تستعد حاليا لتدريب الفتيات على العديد من المهن التي يمكن القيام بها من المنزل دون الحاجة للتواجد في أماكن عمل، حتى تعين مجتمعها في خططه نحو التقدم والتطوير والتنمية.

وكلف الوزير مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج، بتجهيز المطبخ الموجود في مركز التدريب المهني بحي الكوثر بسوهاج، بأحدث الأجهزة والمعدات على غرار ماهو موجود في فندق هيلتون والفنادق العالمية، حتى يتسنى للشباب التدريب في نفس جو العمل فيها وتقديم الأفضل لهم، وكذلك إدراج التدريب على مهارات اللغات الأجنبية في برامج التدريب الفندقية لتعلم أساسيات المهنة للتعامل مع الضيوف، وكذلك بعض مهارات الحاسب الآلي، وتوفير وسائل مواصلات للمتدربين تنقلهم ذهابا وايابا لأماكن التدريب المهني لتسهيل عليهم.

ووجه الوزير رسالة للمتدربين من الشباب من الجنسين، قائلا: إن ما تم فى هذا البرنامج التدريبي ليس مجهود جهة دون أخرى وإنما هو بالاشتراك والتعاون بين أكثر من جهة، ولمدة عام كامل، لوضع خطة لتنفيذ ومراجعة مراحله للوصول للنتائج الحالية وتحقيق ما هو مستهدف، فأنتم الصورة التي تمثل أماكن عملكم فى المستقبل.

زيادة عدد الورش لتوفير حياة كريمة لأبناء الصعيد

وقدم الوزير الشكر والتقدير للإدارة المركزية للتدريب المهنى والإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، وبرنامج الأغذية العالمى ومنتجع وسبا هيلتون على المجهود المقدم منهم لإنجاح ذلك التدريب، مشددا على ضرورة استمرارية هذا البرنامج وزيادة أعداد المتدربين والدورات، وزيادة عدد الورش لتوفير حياة كريمة لأبناء صعيد مصر مثلما يرى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل المبادرات.

وقام الوزير، وبرافين، بتفقد أقسام التدريب الأربعة المطبخ، والعصائر، والمشروبات ،وخدمة الغرف، والاستقبال التي قام الشباب والفتيات بالتدريب بها، حيث استمع للشباب وتحدث معهم، وأبدى إعجابه بالتجهيزات داخل أقسام التدريب، فضلا عن المواد الخام من المتطلبات اللازمة للتدريب، مشددا على ضرورة أن تكون الأطعمة والمشروبات متوافقة مع معايير سلامة الغذاء وصحية وآمنة وبجودة عالية، وتوافر معايير السلامة والصحة المهنية حرصا على سلامة العنصر البشرى فى أثناء التدريب.

كما شهدا فيلما تسجيلياً عن التدريب، واستمع لكلمة شاب وفتاة من الخريجين الحاصلين علي أول دورة تدريبية في الفندقة الشاملة.

تنفيذ رؤية مصر 2030 تتيح تمكين الشباب

وقال سعفان: إن تنفيذ رؤية مصر 2030 بعنوان مبادرة «مهارتك أساس مهنتك» يتيح تمكين الشباب من خلال تزويدهم بالمهارات والشبكات اللازمة لتلبية المتطلبات المتزايدة لأسواق العمل في القرن الحادي والعشرين، بالتركيز على المجتمعات التي تشملها المبادرة الوطنية حياة كريمة، حيث يعد توظيف الشباب عنصراً أساسيا للقضاء علي البطالة وتحسين القدرة على الصمود، ليس فقط للأجيال الحالية بل أيضًا للأجيال القادمة.

وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير مراكز التدريب المهنى، وتحديث مناهج وطرق التدريب ودمج التكنولوجيا بها لمواكبة التحول الرقمي للدولة المصرية، مشددا على حرصها على خلق شراكات مع القطاع الخاص فى هذا الصدد، مثمناً الشراكة مع برنامج الأغذية العالمى متطلعا لمزيد من الإنجازات لإفادة الشباب وتنمية مهاراتهم.

«الأغذية العالمى»: التعاون يرتكز على النهوض بأولويات التنمية الوطنية

ومن جانبه قال ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في مصر، إن التحالف الاستراتيجي بين برنامج الأغذية العالمي ووزارة القوى العاملة يرتكز على النهوض بأهم أولويات التنمية الوطنية لمصر، بما في ذلك توظيف الشباب، ويساعد هذا البرنامج على تعزيز الخدمات الوطنية ودعم توظيف الشباب مما يساهم في مضي مصر قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابع: «بفضل مساهمة البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون، نجحنا معًا في تنفيذ هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونتطلع إلى التوسع فيها بشكلٍ أكبر».

وأضاف: «أن التعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي له تاريخ منذ سنوات طويلة في مجالات عدة، ومنها التغذية وصحة المرأة والطفل، ومساعدة صغري المزارعين»، مشددا علي أن الرئيس السيسي وجه بالاهتمام بالشباب في صعيد مصر وتوفير فرص عمل لائقة لهم في اللقاء الذي عقده مع الرئيس التنفيذي للبرنامج، وبالتالي أصبح علي أولويات العمل مع الشركاء في تحقيق هذا الهدف.

مهتمون بنظم المعلومات والتحول الرقمى وفرص التدريب

وأشار إلى أن الاهتمام ممتد نحو نظم المعلومات والتحول الرقمي، وتوفير فرص التدريب الجديدة على هذه الأنشطة، لتحقيق نتائج ملموسة في إطار الثقة المتبادلة بالتعاون المشترك مع وزارة القوى العاملة.

وفي نفس السياق أكد شريف الأمين، نائب المدير العام للمنتجع: «نفخر بمواصلة إسهاماتنا في التأثير على نحوٍ إيجابي في المجتمع الذي نعمل فيه، وذلك من خلال استغلال وقتنا ومهاراتنا ومواردنا لبناء القدرات والقدرة على الصمود»، منوها إلي أن أعضاء فريق عملنا مؤهلين للاضطلاع بدورٍ نشط في هذه المبادر التنموية، إذ قدموا للمشاركين التدريبات العملية في العديد من الأقسام في المنتجع».

ومنح وزير القوي العاملة درع الوزارة لمنتجع وسبا هيلتون الأقصر علي جهوده ومشاركته البناءة لتدريب الشباب والفتيات علي مهن الفندقة.

يذكر أن الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي تربطهما شراكة موسعة تتضمن مبادرات في التحول الرقمي، وإشراك القطاع الخاص، وتعزيز القدرات المؤسسية لمراكز التدريب المهني والمراصد ووحدات تمكين المرأة التابعة للوزارة، فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين بهدف تمكين الشباب وزيادة مهاراتهم ما يمكنهم من الانضمام لسوق العمل ومتطلباته، ويقوم بتمويل أنشطة هذه المبادرة برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية بمحافظة الأقصر.