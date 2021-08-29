23 مليون جنيه لاستكمال تطوير مدينة رأس سدر بجنوب سيناء

قامت الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية بمدينة رأس سدر لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذيها، لمتابعة مراحل التنفيذ استعدادًا لافتتاحها في احتفالات المحافظة بإحياء ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وشددت نائب المحافظ على سرعة إستكمال التشطيبات النهائية بمنطقة الكورنيش استعدادًا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة.

13 مليون جنيه لتطوير الطرق

وأكد على حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، استكمال أعمال التطوير في المدينة بالكامل، لتظهر بالمظهر الحضاري الذي يليق بها كمدينة سياحية كبرى.

وأشار رئيس مدينة رأس سدر إلى تخصيص 23 مليون جنيه لاستكمال أعمال التطوير، بينهم 13 مليونا لتطوير الطرق، ومن المقرر تطوير طريق مدخل وادي أبو جعدة، لربط الوادي بالمدينة مرورًا بشارع المدرسة حتى دار المناسبات التي توجد بالوادي، إضافة إلى استكمال تطوير طريق القرى السياحية.

إنارة طريق البحر

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح له، اليوم الأحد، أنه جار إنارة طريق البحر المؤدي للقرى السياحية، ومن المقرر أن يُجرى استكمال إنارة الطريق الدولي الواقع في نطاق المدينة، وتزويد المدينة بسيارة كهرباء جديدة على أعلى مستوى، بإجمالي تكلفة تصل إلى 6 ملايين جنيه.

تطوير منطقة الشاليهات

وأضاف أنه جاري استكمال أعمال التجميل بمنطقة الشاليهات بعد الانتهاء من تطوير وتجميل منطقة السوق التجاري بالكامل، إضافة إلى تطوير منطقة الكورنيش، وإنشاء شارع 306، والذي يضم 16 محلا لتوفير فرص عمل للشباب، وتقديم خدمات لرواد المنطقة من المواطنين وزائري المدينة.

وأشار إلى إنشاء حارة للدراجات بالممشى بطول كيلو ونصف، وممشى بطول 1.5 كيلو متر، ومن المقرر صيانة الممشى القديم بالكامل، وتطوير التندات والمقاعد، وتزويده بكافة الخدمات.