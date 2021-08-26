محافظ جنوب سيناء يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء الهجن (صور)

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الهجن بشرم الشيخ، بحضور اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام المحافظة، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور نور سالم، مساعد وزير الرياضة للتطوير الاستثماري والمشروعات ورئيس مجلس تطوير المدن الرياضية، والدكتور أحمد عفيفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة رئيس المدن الشبابية، ومحمد فتحي، مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الشباب والرياضة.

وضع الخطوط العريضة ورسم السياسات العامة

وقال محافظ جنوب سيناء، إن هذا اللقاء تمهيدي للتعارف، ووضع الخطوط العريضة لرسم السياسات العامة لمجلس الإدارة، استعدادًا لموسم سباقات الهجن المحلية والعالمية، وانطلاقه في شهر أكتوبر المقبل.

ودعا المحافظ أعضاء مجلس أمناء الهجن بشرم الشيخ، إلى عقد لقاء آخر في شهر أكتوبر، كما دعا لاستحداث بعض الأمناء للارتقاء بوظائف المجلس مثل المراسم والإعلام.

وأكد ضرورة أن يقوم كل عضو من أعضاء مجلس أمناء الهجن بدوره، وتقديم كافة الخدمات للارتقاء برياضة الهجن على أرض مدينة شرم الشيخ، والترويج لها سياحيًا.

تشكيل مجلس أمناء المدينة الرياضية الشبابية بشرم الشيخ

وأشار المحافظ إلى أن وزير الشباب والرياضة قرر تشكيل مجلس أمناء المدينة الرياضية الشبابية بمدينة شرم الشيخ، وطالب جميع الأعضاء بوضع خطة ترويجية وسياحية واسعة المجال، لاستغلال إمكانات ومرافق المدينة الرياضية والشبابية من خلال استضافة الوفود الرياضية والسياحية، للاستفادة من الملاعب المتنوعة وحمامات السباحة المتاحة بالمدينة الشبابية، وكذلك الإقامة بالفندق المتميز التي تتضمنه مرافق المدينة، ومجمع الصالات المغطاة الملحق بالمدينة الرياضية والشبابية.