برنامج لغة الإشارة للفئات الخاصة بـ«آداب سوهاج» يختتم فعالياته

شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، ختام فعاليات المستوى الرابع من دورات لغة الإشارة للفئات الخاصة (الدفعة الثانية)، والتى نظمها برنامج الفئات الخاصة بكلية الآداب، بالتعاون مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وذلك بحضور الدكتور طارق زكي منسق البرنامج، والدكتور عنبر محمود مدير المركز.

وقدم الدكتور مصطفي عبد الخالق، خالص شكره لجميع القائمين على إعداد برنامج الإشارة للفئات الخاصة، معرباً عن إعجابه بالمهارات التدريبية التي أتقنها المتدربون، وإجادتهم للغة الإشارة بشكل مميز، مشيراً إلى أن البرنامج يلبي احتياجات سوق العمل من خلال إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة للعمل مع ذوي الفئات الخاصة، لخدمة الصم وضعاف السمع بمختلف مؤسسات وقطاعات المجتمع، وذلك تماشياً مع توجه الدولة المصرية نحو تمكين ذوي الفئات الخاصة أكاديمياً وثقافياً وإجتماعياََ ومهنياََ.

وقال الدكتور طارق زكي، أن الجامعة تحرص بصورة مستمرة على تأهيل المتدربين لإتقان لغة الإشارة للتعامل بمهنية مع الصم وضعاف السمع فى مختلف مؤسسات وقطاعات المجتمع، موضحاً أن تعلم لغة الإشارة يولد الرغبة فى التواصل الإجتماعي وتبادل الأفكار والمعلومات مع الآخرين، والتي يكمن أهميتها فى كونها وسيلة للتنفس بين مستخدميها للتخفيف من حجم الضغوطات النفسية التي تقع على عاتقهم.

وأوضح الدكتور عنبر محمود، أن الدورة شارك بها 25 متدربا موزعين على مجموعتين صباحية ومسائية، وحاضر بها أماني محمد بخيت مدربة ومترجمة لغة الإشارة بالمحافظة، مضيفا أنه تم تقديم البرنامج في أربعة مستويات بإجمالي 40 ساعة من التدريب المباشر، بالإضافة إلى مواد وفيديوهات تعليمية يتم مشاركتها مع المتدربين كما يجرى تقييم المشاركين ببداية ونهاية كل مستوى، لافتاً إلى أنه تم منح المتدربين شهادات معتمدة من الجامعة لإجتيازهم الدورة بنجاح .