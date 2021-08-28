الأوراق المطلوبة للتقديم بـ«تمهيدي ماجستير» بكلية الآداب جامعة سوهاج

أعلنت جامعة سوهاج، عن الأوراق المطلوبة للتقديم للسنة التمهيدية للماجستير بكلية الآداب جامعة سوهاج، للعام 2021 /2022، وكذلك عن الشُعب التي يتم التقديم لها، على أن يتم التقديم في الفترة من 1 سبتمبر المقبل حتى نهاية الشهر نفسه.

ويتم التقديم إلكترونيًا علي موقع جامعة سوهاج، ويتم إدخال البيانات الشخصية وبيانات المؤهل وطباعة البيانات، وكذلك طباعة الاستمارة الموجودة على الموقع واستيفائها، وإحضار أصول الشهادات والصور الشخصية إلى إدارة الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة سوهاج لمراجعتها.

شروط ورسوم السنة التمهيدية للماجستير بكلية الآداب جامعة سوهاج

وفقًا لموافقة مجلس جامعة سوهاج في 28 يوليو الماضي، سيتم قيد خريجي كلية الآداب «مقبول – تعليم مفتوح» للدراسة بأقسام الكلية، على أن يدرس الطالب سنة تأهيلية يجتازها بنجاح قبل التقدم للسنة التمهيدية للماجستير.

أما بالنسبة للرسوم فهي كالتالي:

- رسوم السنة التمهيدية للماجستير بكلية الآداب جامعة سوهاج 2000 جنيه تسدد بالفيزا، وفي حال الدفع اليدوي يتم دفع غرامة تقدرها خزينة الكلية.

- رسوم السنة التأهيلية 2000 جنيه تسدد بالفيزا، وفي حال الدفع اليدوي يتم دفع غرامة تقدرها خزينة الكلية.

- رسوم الدبلوم 1500 جنيه تسدد بالفيزا، وفي حال الدفع اليدوي يتم دفع غرامة تقدرها خزينة الكلية.

الأقسام التي يتم التقديم لها في السنة التمهيدية للماجستير بكلية الآداب جامعة سوهاج

- قسم الإعلام فتح السنة التمهيدية للماجستير.

- قسم علم النفس فتح السنة التمهيدية للماجستير «دبلوم علم النفس التطبيقي».

- قسم الجغرافيا فتح السنة التمهيدية للماجستير.

- قسم التاريخ فتح السنة التمهيدية للماجستير بالشعب «العصور الوسط – تاريخ إسلامي».

- قسم علم الاجتماع فتح السنة التمهيدية للماجستير، وكذلك فتح دبلوم التنمية الاجتماعية.

- قسم اللغة العربية وآدابها فتح السنة التمهيدية للماجستير.

- قسم الفلسفة فتح السنة التمهيدية للماجستير شعبة الفلسفة القديمة والوسيطة والحديثة والمعاصرة.

- قسم الدراسات الإسلامية فتح السنة التمهيدية للماجستير.

- قسم اللغات الشرقية فتح السنة التمهيدية للماجستير بالشعب الثلاث «عبري – تركي – فارسي».

الأوراق المطلوبة للسنة التمهيدية للماجستير بكلية الآداب جامعة سوهاج

- 1 شهادة الميلاد كمبيوتر.

- 2 صورة بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الليسانس بتقدير جيد على الأقل.

- شهادة التقديرات «4 سنوات».

- الموقف من التجنيد «أداء الخدمة – شهادة الاعفاء – تأجيل عام علي الأقل».

- إقرار بتفرغ الطالب المتفرغ.

- إقرار بقبول الخصم من المرتب للموظف.

- موافقة جهة العمل.

- بيانات حالة الموظف.

- قرار بقبول الخصم للموظف.

- استيفاء استمارة قيد «1».. الاستمارة بالأوراق.

- التوقيع علي الإقرار الموجود «نموذج بالإدارة».

- عدد 4 صور شخصية.

- إحضار اثبات تقديم إلكتروني.

- دوسيه بلاستيك لحفظ الأوراق.

- تسديد رسوم القيد بخزينة الكلية عقب استيفاء الملف.