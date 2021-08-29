كل ما تريد أن تعرفه عن جامعة سوهاج.. ننشر الكليات والأوراق المطلوبة

جامعة سوهاج هي جامعة حكومية مصرية تضم كليات عملية ونظرية وتستقبل خريجي الثانوية العامة 2021، بجميع الشعب العلمي علوم، وعلمي رياضة، وشعبة الأدبي، في جميع مراحل تنسيق الكليات 2021، وبدأ أول مركز للتعليم الجامعي بكلية التربية عام 1971، وفي عام 1975م، تم إنشاء كليتي الآداب والعلوم، ثم تحول هذا المركز إلي فرع لجامعة أسيوط في سوهاج.

في عام 1980 تم إنشاء كلية التجارة، وفي عام 1991 بدأ العمل بكلية الطب، وفي عام 1995 أصبح فرع الجامعة في سوهاج فرعًا لجامعة جنوب الوادي، ومركزها الرئيسي قنا، وفي عام 1996م أنشئت كلية الزراعة، وفي عام 2006 صدر قرار بإنشاء جامعة سوهاج لتكون جامعة مستقلة، أعقبها دخول عدد من الكليات الخدمة مثل كلية التعليم الصناعي وكلية التمريض، كليتي الهندسة والطب البيطري، وفي عام 2013 صدر قرار بإنشاء كليتي الصيدلة والتربية الرياضية، كما أنشئت كلية الحقوق بالقرار الوزاري رقم 415 لسنة 2014.

وفي عام 2015 تم تأسيس كلية الألسن، ثم أنشئت كلية الآثار عام 2015م، وفي 4 يوليو 2019 حصلت جامعة سوهاج على موافقة لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية والمجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة ابتداء من العام الجامعي 2020/2019، ثم أنشئت كلية التربية النوعية بقرار رقم 1148 لسنة 2020، ليصبح عدد كليات الجامعة 17 كلية، بالإضافة إلى المعهد الفني للتمريض.

وتقدم «الوطن» كل ما تريد معرفته عن جامعة سوهاج، من حيث الكليات أو عناوين الكليات وأماكن تواجدها والأوراق الخاصة بالتقديم إلى الجامعة.

تنسيق كليات جامعة سوهاج 2021 علمي وأدبي

يتمكن خريجو الثانوية العامة 2021، من التقديم داخل جامعة سوهاج، وذلك من خلال تقديم عدد من الأوراق المطلوبة والتي تتمثل في:

القبول للطلاب المصريين يشمل على:

- أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها ويكون القبول بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافي، وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وبعد أخذ رأى الجامعة ويقبل كذلك بالكلية.

- يقوم الموظف المسؤول بكل كلية باستلام ملفات الطلاب الجدد المستوفية «أصل شهادة الثانوية العامة - أصل شهادة الميلاد - صورة البطاقة الشخصية - صور شخصية للطالب - طلب الالتحاق بالكلية ويضع عليه الطالب طوابع خدمات تعليمية».

- يتم منح الطالب خطابا لإجراء الكشف الطبي بعد مراجعة ملفات الطلاب الجدد وبعد إجراء المقابلة الشخصية وانتظام الطلاب في الدراسة.

ويكون لبعض الكليات إجراءات إضافية، ومنها:

كلية التمريض جامعة سوهاج

شروط القبول بكلية التمريض جامعة سوهاج:

- أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة القسم العلمي في سنة الالتحاق بالكلية أو على شهادة معادلة لها يقرها المجلس الأعلى للجامعات، بشرط أن تكون اللغة الأجنبية الأولى هي الإنجليزية.

- يجوز قبول الحاصلين على مؤهل عال «ليسانس أو بكالوريوس» من كليات أو معاهد أخرى على أن تكون الثانوية العامة التي حصل عليها من القسم العلمي ويشترط حصول المتقدم على تقدير عام في الدرجة الجامعية لا يقل عن جيد ويكون القبول بحسب ترتيب درجات النجاح وألا يكون قد مضى أكثر من خمس سنوات.

- يجوز قبول الحاصلين على دبلوم المعهد الفني الصحي شعبة تمريض أو المعهد الفني للتمريض بالفرقة الثانية في حدود 5% من عدد الطلاب المسجلين بالشروط الآتية:

* أن يكون المتقدم للالتحاق بالكلية حاصلاً على دبلوم المعهد الفني الصحي شعبة التمريض أو المعهد الفني للتمريض في نفس سنة التخرج.

* أن يكون حاصلاً على نسبة خمس وسبعين في المائة 75% على الأقل من مجموع الدرجات في هذه الشهادة.

* يتم قبول الطلاب الوافدين طبقاً للقواعد المعمول بها في المجلس الأعلى للجامعات بخصوص هذا الشأن.

* أن يكون الطالب متفرغًا للدراسة.

ويجب على وجه العموم أن تتوافر الشروط الآتية فيمن يتقدم للكلية للحصول على درجة البكالوريوس، مهما كانت درجاته العلمية:

* أن يكون الطالب محمود السير حسن السمعة.

* أن يقدم الطالب ما يثبت حصوله على ترخيص بالتفرغ للدراسة من الجهة التي يعمل بها إذا كان من العاملين بالحكومة أو غيرها.

كما يوجد اختبارات تحريرية «لغة إنجليزية – اختبار القدرات – الشخصية»، وفي حالة عدم اجتياز الطالب لأي من الاختبارات فلن يستكمل باقي الاختبارات وتُرد أوراقه.

شروط خاصة بالقبول بكلية التربية الرياضية جامعة سوهاج

أنشئت كلية التربية الرياضية بالقرار الجمهوري رقم 595 سنة 2013، حيث بدأت الدراسة بالكلية للعام الجامعي 2013-2014 بمقر الجامعة الجديدة بالكوامل غرب سوهاج.

وتهدف الكلية إلى إعدد وتأهيل خرجين لديهم قدرات وسمات ومهارات ثقافية واجتماعية وبدنية وعلى دراية كاملة بالنظريات الأساسية وتطبيقاتها بما يتناسب ومسؤولياتهم ودورهم في رعاية المواطنين بالمؤسسات التعليمية والثقافية وتمتد رسالة الكلية إلى رفع المستوى المهني والعلمي للعاملين في ميدان التربية الرياضية من خلال برامج الدراسات العليا والدورات التدريبية المتخصصة.

شروط القبول بالكلية

أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة ويكون القبول بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافي، وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وبعد أخذ رأى الجامعة ويُقبل كذلك بالكلية.

شروط القبول بكلية التربية النوعية جامعة سوهاج

الأوراق المطلوبة للتقديم بالكلية:

أصل شهادة الثانوية العامة + 5 صور منها.

أصل شهادة الميلاد «مستخرج حديث» + 5 صور منها.

بطاقة ترشيح الطالب «النهائية».

إفادة النجاح باختبارات القدرات «الفنية – الموسيقية».

8 صور شخصية حديثة «مدون اسم الطالب الرباعي عليها».

نموذج 2 جند للذكور + بطاقة 6 جند للذكور مواليد 2001 م وما قبلها.

صورة البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب + صورة بطاقة الطالب.

إيصال «كهرباء – مياه – غاز» بالعنوان الفعلي المقيم به الطالب.

المصروفات الدراسية للعام الجامعي 851.5 جنيها.

دوسية بلاستيك «بكبسولة».

كلية الألسن بجامعة سوهاج.

شروط القيد والقبول بكلية الألسن جامعة سوهاج

- قسم اللغة الإنجليزية

يُشترط للالتحاق بالقسم حصول الطالب على 46 درجة كحد أدنى في مادة اللغة الإنجليزية في شهادة الثانوية العامة.

- قسم اللغة الفرنسية

يتم الالتحاق به دون شروط لمن درس اللغة الفرنسية في المرحلة قبل الجامعية كلغة أجنبية أولى، ومن لم يدرسها يشترط حصولة على 39 درجة من 40 كحد أدنى.

- قسم اللغة الألمانية

يشترط الالتحاق بالقسم لمن درس اللغة الألمانية كلغة أجنبية أولى حصولة على 37 درجة من 40 كحد أدنى فيها ومن لم يدرسها كلغة أجنبية أولى يشترط حصوله على 46 درجة في اللغة الإنجليزية.

- قسم اللغة الإيطالية

يتم الالتحاق به دون شروط لمن درسها كلغة أجنبية في الثانوية العامة، ومن لم يدرسها يشترط حصول الطالب على 46 درجة في اللغة الإنجليزية.

أما بالنسبة لقسمي اللغة العبرية واللغة الفارسية فيتم الالتحاق بهم دون أي شروط.

مصاريف جامعة سوهاج لجميع الكليات

وتختلف مصاريف جامعة سوهاج بين الكليات العملية والكليات النظرية فكل كلية تحدد مصاريف كلياتها وفقاً لمجلس جامعة سوهاج، وتختلف مصاريف كلية الحقوق العربي عن قسم اللغة الإنجليزية عن قسم اللغة الفرنسية، وكذلك كلية الزراعة عن العلوم ومصاريف أقسام كلية الآداب، كلاً وفقاً لدراسته.

مكان وعنوان جامعة سوهاج وأرقام التليفون

تقع جامعة سوهاج في مدينة سوهاج على كورنيش النيل الشرقي بجوار ديوان عام محافظة سوهاج، وتم إنشاء جامعة جديدة في مدينة الكوامل غرب سوهاج وتبعد الجامعة الجديدة عن مدينة سوهاج نحو 8 كيلو وأصبح للجامعين مقرين مقر قديم ومقر جديد.

بيانات التواصل مع الجامعة

العنوان جمهورية مصر العربية - محافظة سوهاج - مدينة ناصر - شارع جامعة سوهاج -ص.ب 82524

رقم الهاتف: 0934570000

الفاكس: 0934605745

البريد الإلكتروني: president@sohag.edu.eg

الإيميل: president@alexu.edu.eg