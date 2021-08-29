أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، النتيجة الرسمية والنهائية لتنسيق المرحلة الأولى 2021، وهي: طب المنصورة 386 درجة، وطب الإسكندرية 382 درجة، وطب الزقازيق 382 درجة، وطب طنطا 381 درجة، وطب كفر الشيخ 381 درجة، وطب القاهرة 380 درجة، وطب بور سعيد 379 درجة، وطب عين شمس 378 درجة، وطب أسنان المنصورة 378 درجة، وطب المنوفية بشبين الكوم 378 درجة، وهندسة بترول و تعدين السويس 378 درجة، طب فاقوس 378 درجة، وطب بنها 377 درجة، وطب حلوان 376 درجة، وطب أسنان المنوفية 376 درجة، وطب جنوب الوادي 376 درجة.

النتيجة الرسمية والنهائية لتنسيق المرحلة الأولى 2021.. طب المنصورة بـ386 درجة

وقالت وزارة التعليم العالي، في بيان رسمي لها، إنَّ النتيجة الرسمية والنهائية لتنسيق المرحلة الأولى 2021، وهي طب قناة السويس بالإسماعيلية 375 درجة، وطب سوهاج 375 درجة، وطب الفيوم 374 درجة، وطب أسنان طنطا 374 درجة، وطب السويس 374 درجة، وطب أسنان الزقازيق 374 درجة، وطب أسنان الإسكندرية 373.5 درجة، وطب أسيوط 373 درجة، وطب بني سويف 373 درجة، وطب المنيا 373 درجة، وطب أسنان كفر الشيخ 373 درجة، وطب الوادي الجديد 372 درجة، وطب أسنان القاهرة 372 درجة، وطب أسنان عين شمس 372 درجة، وطب أسوان 372 درجة، وطب أسنان السويس 371 درجة، وطب أسنان الفيوم 371 درجة، وطب أسنان جنوب الوادي 371 درجة.

النتيجة الرسمية والنهائية لتنسيق المرحلة الأولى 2021.. طب أسنان طنطا 374 درجة

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنَّ النتيجة الرسمية والنهائية لتنسيق المرحلة الأولى 2021، هي طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 371 درجة، وطب أسنان المنيا 370 درجة، وطب أسنان أسيوط 370 درجة، وطب أسنان بني سويف 370 درجة، وعلاج طبيعي كفر الشيخ 368 درجة، وعلاج طبيعي بنها 367 درجة، وصيدلة سوهاج 367 درجة، وصيدلة جنوب الوادي 367 درجة، وصيدلة المنصورة 367 درجة، وصيدلة طنطا 366 درجة، وصيدلة دمنهور 366 درجة، وعلاج طبيعي القاهرة 366 درجة، وعلاج طبيعي السويس 366 درجة، وصيدلة الزقازيق 366 درجة، وصيدلة المنوفية 365 درجة، وصيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 365 درجة، وعلاج طبيعي بني سويف 365 درجة.

النتيجة الرسمية والنهائية لتنسيق المرحلة الأولى 2021.. علاج طبيعي كفر الشيخ 368 درجة

ومن جهته، كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لـ«الوطن»، أن النتيجة الرسمية والنهائية لتنسيق المرحلة الأولى 2021، سارة لجميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، لافتًا إلى أنَّه يمكن لجموع الطلاب الاطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من هنا.