تنسيق كلية الطب جامعة الإسكندرية لعام 2021 والأوراق المطلوبة

تعد كلية طب جامعة الإسكندرية، واحدة من أعرق الكليات وأقدمها، حيث صدر قرار في عصر الملك فاروق الأول عام 1942 بإنشائها، وكانت ثمرة جهود جبارة بذلت من علي باشا إبراهيم، أستاذ الجراحة ومحمد محفوظ بك أستاذ العيون، وقد استخدمت مدرسة العباسية الثانوية لتدريس المواد الأكاديمية والمستشفى الأميري لتدريس المواد الإكلينيكية وبدأ التدريس في العام الأكاديمي 1943، وكان عدد خريجي أول دفعة من مدرسة طب الإسكندرية الحديثة 4 أطباء.

كل ما تريد معرفته عن كلية الطب جامعة الإسكندرية 2021

تقدم «الوطن»، خدمة دليل شامل لكلية الطب جامعة الإسكندرية، لتعريف خريجي الثانوية العامة بكل ما يريد عن كلية الطب قبل الالتحاق بها بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من قبل وزير التعليم العالي.

تنسيق كلية الطب جامعة الإسكندرية لعام 2021

وفقاً لنتائج المرحلة الأولى لتنسيق كلية الطب جامعة الإسكندرية، بلغ نسبة تنسيق الكلية 382 درجة، وهو ثان كليات في مرحلة التنسيق لكليات طب على مستوى الجمهورية، بعد كلية الطب جامعة المنصورة.

أقسام كلية الطب جامعة الإسكندرية

التخدير والعناية المركزة الجراحية. أمراض القلب والأوعية الدموية. جراحة القلب والصدر. الأمراض الصدرية. الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية. الفارماكولوجيا الإكلينيكية. طب المجتمع. الطب الحرج. الأمراض الجلدية والتناسلية وطب الذكورة. طب الطوارئ. الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية. جراحة المسالك البولية والتناسلية. علم الأنسجة وبيولوجيا الخلية. التشريح الآدمي وعلم الأجنة. الأمراض الباطنة. الكيمياء الحيوية الطبية. التعليم الطبي. الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة. الطفيليات الطبية. الفسيولوجيا الطبية. أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي. جراحة المخ والأعصاب. التوليد وأمراض النساء. علاج الأورام والطب النووي. طب وجراحة العين. جراحة العظام والكسور والإصابات. الأذن والأنف والحنجرة. علم الأمراض. طب الأطفال. الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيلز الأشعة التشخيصية والتدخلية. الجراحة. طب المناطق الحارة.

مصاريف كلية الطب جامعة الإسكندرية لعام 2021

وفقاً للمعلن على كلية الطب جامعة الإسكندرية، فإن الرسوم الدراسية والمصاريف تختلف ما بين الذكور والإناث للطلاب المستجدين في الفرقة الأولى (ذكور) 1570 جنيه، أما (الإناث) 1560 جنيهًا.

عنوان كلية الطب جامعة الإسكندرية لعام 2021

تقع كلية الطب جامعة الإسكندرية في منطقة «الأزاريطة»، وتحديدًا في ميدان يطلق عليه ميدان الخرطوم بشارع شاملبيون وهو تابع لحي وسط الإسكندرية.

تليفون كلية الطب جامعة الإسكندرية: 4862506 03.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الطب جامعة الإسكندرية لعام 2021

كلية الطب مثلها مثل باقي الكليات في جامعة الإسكندرية، حيث ينطبق عليها نفس شروط التقديم لجامعة الإسكندرية، فليست لها أي شروط للتقديم إذا كان الطالب حاصل على درجة التنسيق 2021،.

والشروط والأوراق المطلوبة تتضمن: