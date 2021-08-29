كل ما تريد أن تعرفه عن جامعة الإسكندرية.. الكليات والأوراق المطلوبة

جامعة الإسكندرية، واحدة من الجامعات الحكومية التى تضم كليات عملية ونظرية، وتستقبل هذا العام خريجي الثانوية العامة 2021، بجميع الشعب، سواء علمي علوم، وعلمي رياضة، وشعبة الأدبي، في جميع مراحل تنسيق الكليات 2021.

و«الإسكندرية» من أقدم وأعرق الجامعات، والتي تخرج فيها عشرات العلماء البارزين والفنانين والشخصيات العامة، من بينهم الدكتور أحمد زويل.

كليات جامعة الإسكندرية والأوراق المطلوبة

وتقدم «الوطن» كل ما تريد معرفته عن جامعة الإسكندرية، من حيث الكليات أو عناوين الكليات وأماكن تواجدها والأوراق الخاصة بالتقديم إلى الجامعة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الإسكندرية

يمكن لخريجي الثانوية العامة 2021، التقديم لجامعة الإسكندرية بعد معرفة نتيجة التنسيق، وذلك من خلال تقديم عدد من الأوراق المطلوبة.

شروط وإجراءات قبول الطلاب المصريين تتضمن الآتي:

- أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة، أو ما يعادلها، ويكون القبول بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافي، وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات، وبعد أخذ رأي الجامعة.

- يقوم الموظف المسؤول بكل كلية باستلام ملفات الطلاب الجدد المستوفية (أصل شهادة الثانوية العامة - أصل شهادة الميلاد - صورة البطاقة الشخصية - صور شخصية للطالب - طلب الالتحاق بالكلية ويضع عليه الطالب طوابع خدمات تعليمية).

- يتم إعطاء الطالب خطاب لإجراء الكشف الطبي بعد مراجعة ملفات الطلاب الجدد، وذلك بعد إجراء المقابلة الشخصية وانتظام الطلاب فى الدراسة.

تتبع بعض الكيات عددا من الإجراءات الإضافية ومنها:

كلية الحقوق جامعة الإسكندرية

هناك شروط خاصة للقبول بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، تشمل:

- أن يكون الطالب درس اللغة الفرنسية في شهادة الثانوية العامة.

- يجوز قبول الطلاب الذين لم يدرسوا اللغة الفرنسية في شهادة الثانوية العامة في كليات الحقوق، شريطة حصولهم على مجموع درجات تؤهلهم للالتحاق بها، ويشترط لقيد الطالب فى هذه الحالة أن يجتاز امتحانا فى اللغة الفرنسية على مستوى الثانوية العامة الذى يعقد مرتين خلال شهر فبراير وأغسطس، ولا تُمنح درجة الليسانس إلا بعد اداءه لهذا الامتحان بنجاح .

شروط وإجراءات الالتحاق بكلية التربية النوعية

- يقوم الطالب المتقدم لاختبارات القدرات بالكلية بلصق طوابع خدمات تعليمية على الاستمارة المخصصة لذلك.

- يقوم الموظف المسئول باستلام ملفات الطلاب الجدد المستوفية (أصل شهادة الثانوية العامة - أصل شهادة الميلاد - صورة البطاقة الشخصية - صور شخصية للطالب - طلب الالتحاق بالكلية ويضع عليه الطالب طوابع خدمات تعليمية).

- يتم اعطاء الطالب خطاب لإجراء الكشف الطبى بعد مراجعة ملفات الطلاب الجدد وبعد اجراء المقابلة الشخصية وانتظام الطلاب فى الدراسة.

- يقوم كل طالب مستجد أو محول بالفرقة الاولى باستلام دليل الطالب ويلصق عليه طوابع خدمات تعليمية

شروط التقديم بكلية التمريض

التقديم لكلية التمريض يكون عن طريق مكتب التنسيق على أساس إقليمي من بين الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس المحافظة التي تقع بها الكلية، أما المحافظات التي لا توجد بها كليات تمريض فيوزع الحاصلون على الثانوية العامة من مدارسها والذين يرغبون في الالتحاق بكليات التمريض على كليات الجامعات بالمحافظات الأخرى.

شروط التقديم بكلية التربية

يلتحق الحاصلون على الثانوية العامة بكلية التربية وفقًا لشعبتهم، فالشعبة الأدبية تشمل أقسام اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والتاريخ، وجغرافيا، وعلم نفس، والفلسلفة، وعلم الاجتماع.

وتشمل أقسام التعليم الابتدائي اللغة العربية، والإنجليزية، والدراسات الاجتماعية، والرياضيات، والعلوم، بينما شعبة الطفولة (فتيات) تقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة العلمي والأدبي.

أما الشعبة العلمية فتشمل أقسام الكيمياء، والفيزياء، وبيولوجي أساسي، وجيولوجي فرعي، وجيولوجي أساسي، وبيولوجي فرعي، وبرنامج البكالوريوس في العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية. ويشترط ألا يقل مجموع الطالب في مادة اللغة الإنجليزية عن 75% من المجموع الكلي.

كما يشترط للالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية الحصول على 46 درجة في مادة اللغة الإنجليزية للبرنامج العام في الثانوية العامة، و44 درجة في البرنامج الأساسي، على أن تضاف درجة المستوى الرفيع للاختبارت التى يمر بها الطالب في القسم.

قسم اللغة الفرنسية

للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من خريجى مدارس اللغات قسم اللغة الفرنسية الأولوية في الالتحاق بقسم اللغة الفرنسية لمن اجتاز بنجاح اختبار المستوى الرفيع، شريطة أن يكون الطالب حاصلاً على 44 درجة فى مادة اللغة الفرنسية شعبتي الأدبي والعلمي، وكذلك اجتياز الكشف الطبي والمقابلة الشخصية والاختبارات التحريرية والشفهية التي تعقد بالقسم.

مصاريف جامعة الإسكندرية لجميع الكليات

تختلف مصاريف جامعة الإسكندرية بين الكليات العملية والنظرية، فكل كلية تحدد مصاريفها وفقاً لقرارات مجلس الجامعة، إلا أن مجلس الجامعة الأخير قرر في جلسته الأخيرة عدم زيادة المصاريف عن العام الماضي.

مكان وعنوان جامعة الإسكندرية وأرقام التليفون

يقع مبني إدارة جامعة الإسكندرية، في منطقة الشاطبي على طريق كورنيش البحر في المدينة الساحلية، ويعرف بمنبى إدارة الجامعة أو «المبنى الأحمر» كما يطلق عليه البعض في الإسكندرية وبجوار مستشفي الشاطبي للأطفال.

تليفون مبني إدارة جامعة الإسكندرية: 5921678 - 03 5921677 - 03 5921676 فاكس 5921675

الإيميل: president@alexu.edu.eg.