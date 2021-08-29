أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان 2021 على مستوى الجمهورية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021، لشعبة علمي علوم، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021 بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

الحد الأدنى لتنسيق كلية طب الأسنان 2021

وجاءت نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان 2021 على مستوى الجمهورية، على النحو التالي:

- طب أسنان المنصورة 378

- طب أسنان المنوفية 376

- طب أسنان طنطا 374

- طب أسنان الزقازيق 374

- طب أسنان الإسكندرية 373.5

- طب أسنان كفر الشيخ 373

- طب أسنان القاهرة 372

- طب أسنان عين شمس 372

- طب أسنان السويس 371

- طب أسنان الفيوم 371

- طب أسنان جنوب الوادي 371

- طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 371

- طب أسنان المنيا 370

- طب أسنان أسيوط 370

- طب أسنان بني سويف 370

الأوراق المطلوبة للتقدم لكلية طب الأسنان

وأكدت وزارة التعليم العالي، عبر موقعها الرسمي، أنه بعد إعلان نتيجة الترشيح في المرحلة الأولى، وإعلان نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان 2021 على مستوى الجمهورية، يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، والتوجه إلي كلية طب الأسنان التي تم ترشيحه إليها لتقديم أوراقه وإتمام إجراءات قيده علي أن يقوم الطالب باصطحاب الأوراق التالية المطلوبة وهي:

-الاستمارة الدالة علي النجاح.

- 6 صور شخصية.

-شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.

- نموذج «2» جند للطلاب الذكور فقط «من مكتب التجنيد التابع له الطالب».

- شهادة التفوق الرياضي «للطلاب الحاصلين علي حوافز رياضية فقط».

وأوضحت الوزارة أن مكتب التنسيق يقوم بتسليم كود ورقم سري لكل جامعة، بحيث يمكن للجامعة إنزال المرشحين لها من طلاب الشهادات المختلفة وإنزال أية تعديلات على الطلاب المرشحين، نتيجة زيادة درجات أو تحويلات، وبهذا يمكن لكل جامعة سحب كشوف أسماء وبيانات الطلاب المرشحين للكليات.