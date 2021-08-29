الجيزة تجهز مركزا لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في أكاديمية الفنون

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مركز تطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، والجاري إقامته بأكاديمية الفنون بحي العمرانية، لمتابعة التجهيزات النهائية للمركز، تمهيدا لبدء تشغيله واستقبال المواطنين به قريباً، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا.

وتابع المحافظ، أماكن وساحات الجلوس والانتظار وغرف تلقي اللقاحات والتجهيزات الكهربائية والفنية ومدى جاهزيتها، إضافة إلى غرف توريدات الأجهزة والمبردات وثلاجات حفظ اللقاحات، مشيرًا أن المركز مدعوم بكافة الوسائل الإلكترونية للتسهيل علي المواطنين ولتقليص مده تلقي اللقاح.

ساحة انتظار تستوعب 250 شخصا

واطلع المحافظ من مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة علي جاهزية المركز، والذي يضم ساحة انتظار تستوعب أكثر من 250 مواطنا، إضافة إلى 120 عيادة لتلقي التطعيمات.

وأكد المحافظ ضرورة تجهيز الفرق الطبية، والتمريض، ومدخلي بيانات، ودعم فني، إضافة إلى فرق للتواصل المجتمعي وخدمة عملاء لمساعدة المواطنين وتنظيم دخول متلقي اللقاح ليقدم المركز خدمه علي أعلي مستوي للمواطنين.

وناشد المحافظ المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان من هنـــــا وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا، من أجل تقليل نسب الإصابات والوفاة بالفيروس وخاصة مع إهتمام الدولة المصرية بصحة المواطنين وبذلها أقصى جهد ممكن لتوفير اللقاحات سواء بالتصنيع المحلي أو بالاستيراد.

رافق المحافظ خلال الجوله اللواء علاء بدران السكرتير العام، والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشؤون الصحية، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ومحمد نور رئيس حي العمرانية والمهندس أحمد هجرس مدير ادارة نظم المعلومات بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.