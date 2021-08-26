«التعليم» تتابع استكمال تلقي العاملين بالمدارس لقاح التطعيم ضد كورونا

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك عبر شبكة الفيديو كونفرانس، لمتابعة تلقي العاملين بالتعليم قبل الجامعي، لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، والوقوف على النسب المحدثة، التي تشتمل على أعداد العاملين متلقي الجرعتين، والعاملين متلقي الجرعة الأولى، والمسجلين لتلقي الجرعات، ومن لم يسجل حتى الآن.

استكمال تلقي لقاح التطعيم ضد كورونا على رأس قائمة اهتمام الحكومة

وأكد الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، أن استكمال تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، على رأس قائمة اهتمام الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف عامًا دراسيًا جديدًا حضوريًا بالمدارس، وهذا يتوقف على نسب تلقي المعلمين للقاح، موضحًا أنه لن يُسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي، إلا بعد تلقي اللقاح، سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة النسب المحدثة لقاعدة بيانات العاملين سواء من متلقي الجرعتين، ومتلقي الجرعة الأولى، والمسجلين لتلقي الجرعات، ومن لم يسجل.

وقدم الدكتور رضا حجازي، الشكر للمديريات التعليمية التي أبدت سرعة في التحرك والاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وحققت نسبا عالية للعاملين الذين تلقوا الجرعتين، ومتلقي الجرعة الأولي، والمسجلين لتلقي الجرعات.

حجازي يوجه بتذليل جميع المعوقات لإنجاز الحصول على اللقاح

كما وجه نائب الوزير لشئون المعلمين مديري المديريات التعليمية بمتابعة الإدارات التعليمية ذات النسب المنخفضة في التسجيل لتلقي اللقاح، واتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية نحو الإسراع في التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع أعضاء فريق التطوير التكنولوجي، وتذليل جميع المعوقات لإنجاز هذا العمل؛ لسرعة موافاة الوزارة بتقرير يوضح الموقف النهائي والنسب المئوية الجديدة لتلقي اللقاح في موعد غايته الأحد الموافق 29 أغسطس الجاري.