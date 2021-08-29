كل ما تريد أن تعرفه عن جامعة السادات.. ننشر الكليات والأوراق المطلوبة

تعد جامعة السادات من الجامعات الحكومية التي جرى إنشاؤها حديثا في عام 2013، في نطاق محافظة المنوفية، وتلقى اهتماما كبيرا من وزارة التعليم العالي لتطويرها وإظهارها في أحسن ثوب تعليمي، لخدمة الطلاب في المجالات التعليمية المختلفة، وتضم بين جنباتها 9 كليات ومعهدين بحثثين، وتقام على أرضها 4 مدن جامعية، اثنين للطلاب واثنين للطالبات.

تعرف على كليات جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية

وتضم جامعة مدينة السادات 9 كليات وهي، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية التربية الرياضية، وكلية السياحة والفنادق، وكلية الطب البيطري، وكلية التجارة، وكلية التربية، وكلية الحقوق، وكلية التربية للطفولة المبكرة، وكلية الصيدلة، فضلا عن معهدين بحثثين، وهما، معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجية الحيوية، ومعهد الدراسات والبحوث البيئية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة السادات لجميع الكليات

يشترط في التقديم لكليات جامعة مدينة السادات، بعض الأوراق الواجب توافرها مع الطالب عند التقديم، وهي، أصل شهادة الثانوية العامة، وأصل شهادة الميلاد وصورة منها، و10 صور شخصية، وبطاقة 2 جند و6 جند للبنين، وتقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة، وأداء الاختبارا الشخصي أو اختبار القدرات «إن وجد» وأداء الرسوم المقررة.

مكان وعنوان جامعة السادات بمحافظة المنوفية وأرقام التليفونات

وتقع جامعة السادات في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وكانت في الماضي جزءا من جامعة المنوفية، إلى أن صدر القرار الجمهوري عام 2013 بإنشاء الجامعة، وتقع كل منشآت جامعة السادات بالمدينة، وتشمل أيضا أربعة مدن جامعية اثنين للذكور واثنين للاناث، كما تضم مستشفيين تابعين لكلية الطب البيطري وهما مستشفى الأمراض المعدية والباطنة، ومستشفى التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي، وأعلنت الجامعة عن رقم تليفون في حللة التواصل وهو 048 2603205.

مصاريف جامعة السادات لجميع الكليات

وتعد جامعة مدينة السادات مثل باقي الجامعي من حيث مصروفات الكليات المختلفة بها، وتضع جامعة مدينة السادات مصروفات الكليات العملية 719 جنيها، والكليات النظرية 626 جنيها، والانتساب الموجه 1333 جنيها.