تنسيق كلية التجارة جامعة مدينة السادات لعام 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم
كتب:
لمياء محمود
01:29 م | الأحد 29 أغسطس 2021
تنسيق كلية التجارة جامعة مدينة السادات 2021
بعد عام كامل من الترقب والتوتر، تنفس طلاب الثانوية العامة الصعداء أخيرًا، إثر إعلان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التربية والتعليم العالي، قبل قليل، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للقبول في الجامعات خلال مؤتمر صحفي، ليزداد البحث حاليا عن شروط تنسيق كلية التجارة جامعة مدينة السادات لعام 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم.
وتستعرض «الوطن» فيما يلي، لطلاب المرحلة الثانوية الأعزاء، كل ما يودون معرفته عن تنسيق كلية التجارة جامعة مدينة السادات لعام 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم، لبدء مرحلة دراسية جديدة ترسم مستقبلهم.
مصاريف كلية التجارة جامعة مدينة السادات لعام 2021
وأول ما يجذب انتباه الطلاب وأولياء الأمور هو معرفة مصاريف كلية التجارة جامعة مدينة السادات لعام 2021، وهي كما يلي:
ووفقا لما ذكره الموقع الرسمي لجامعة مدينة السادات، فمصاريف كلية التجارة بالجامعة لعام 2021، هي 3000 دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 47 ألفًا و98 جنيهًا مصريا، كمصاريف دراسية سنوية.
ويجب أن يدفع الطالب 1500 دولار أمريكي أي ما يعادل نحو 23 ألفا و549 جنيها مصريا، رسم قيد لأول مرة.
تنسيق كلية التجارة جامعة مدينة السادات لعام 2021
وعن تنسيق كلية التجارة جامعة مدينة السادات لعام 2021، فتقبل الكلية الطلاب بداية من مجموع 60%، على أن تكون مدة الدراسة 4 سنوات وتتضمن 4 أقسام وهي:
- قسم إدارة الأعمال.
- قسم المحاسبة والمراجعة.
- قسم الاقتصاد والمالية العامة.
- قسم رياضة وتأمين وإحصاء.
عنوان كلية التجارة جامعة مدينة السادات
وتقدم «الوطن» عنوان كلية التجارة بجامعة مدينة السادات، للطلاب المقبولين في الجامعة أو الراغبين في التقديم بها وهو:
المنطقة 11، مدينة السادات بمحافظة المنوفية، الكيلو 93 على طريق مصر اسكندرية الصحراوي.
الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التجارة جامعة مدينة السادات
والأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التجارة جامعة مدينة السادات، هي كما يلي:
- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر + 3 صور من شهادة الميلاد.
- أصل شهادة الثانوية العامة.
- إيصال سداد الرسوم الدراسية.
- عدد ( 6 ) صور شخصية.
- نموذج 2 جند للذكور فقط .
- في البداية، يسلم الطالب بطاقة الترشيح الخاصة به للمختصين على شباك الفرقة الأولى.
- بعد الكشف عن اسم الطالب بكشوف التنسيق، سيتم تحرير إذن دفع بالرسوم الدراسية وتحرير استمارة الكشف الطبى عليه صورته.
- يتجه الطالب بعد ذلك إلى المركز الطبي بجوار الكلية لعمل الكشف الطبي ثم التوجة إلى خزينة كلية التجارة لسداد الرسوم الدراسية وكتابة اسمه ورقم الايصال الموجود أعلى الإيصال والمكون من 6 أرقام على ظهر الصور الشخصية الخاصة به.
- يشتري الطالب ملف التنسيق الخاص بالتقديم ويستوفي البيانات الموجودة عليه من واقع شهادة الميلاد وشهادة الثانوية العامة.
- يضع الطالب بعد ذلك، الأوراق السابقة داخل ملف التنسيق، ويسلمها للمختصين بشباك الفرقة الأولى.
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