بعد عام كامل من الترقب والتوتر، تنفس طلاب الثانوية العامة الصعداء أخيرًا، إثر إعلان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التربية والتعليم العالي، قبل قليل، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للقبول في الجامعات خلال مؤتمر صحفي، ليزداد البحث حاليا عن شروط تنسيق كلية التجارة جامعة مدينة السادات لعام 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم.

وتستعرض «الوطن» فيما يلي، لطلاب المرحلة الثانوية الأعزاء، كل ما يودون معرفته عن تنسيق كلية التجارة جامعة مدينة السادات لعام 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم، لبدء مرحلة دراسية جديدة ترسم مستقبلهم.

مصاريف كلية التجارة جامعة مدينة السادات لعام 2021

وأول ما يجذب انتباه الطلاب وأولياء الأمور هو معرفة مصاريف كلية التجارة جامعة مدينة السادات لعام 2021، وهي كما يلي:

ووفقا لما ذكره الموقع الرسمي لجامعة مدينة السادات، فمصاريف كلية التجارة بالجامعة لعام 2021، هي 3000 دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 47 ألفًا و98 جنيهًا مصريا، كمصاريف دراسية سنوية.

ويجب أن يدفع الطالب 1500 دولار أمريكي أي ما يعادل نحو 23 ألفا و549 جنيها مصريا، رسم قيد لأول مرة.

تنسيق كلية التجارة جامعة مدينة السادات لعام 2021

وعن تنسيق كلية التجارة جامعة مدينة السادات لعام 2021، فتقبل الكلية الطلاب بداية من مجموع 60%، على أن تكون مدة الدراسة 4 سنوات وتتضمن 4 أقسام وهي:

قسم إدارة الأعمال.

قسم المحاسبة والمراجعة.

قسم الاقتصاد والمالية العامة.

قسم رياضة وتأمين وإحصاء.

عنوان كلية التجارة جامعة مدينة السادات

وتقدم «الوطن» عنوان كلية التجارة بجامعة مدينة السادات، للطلاب المقبولين في الجامعة أو الراغبين في التقديم بها وهو:

المنطقة 11، مدينة السادات بمحافظة المنوفية، الكيلو 93 على طريق مصر اسكندرية الصحراوي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التجارة جامعة مدينة السادات

والأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التجارة جامعة مدينة السادات، هي كما يلي: