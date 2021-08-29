انطلقت فعاليات المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قبل قليل، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 بالجامعات الحكومية، ويبحث كثير من الطلاب عن تنسيق كلية الطب البيطري جامعة مدينة السادات لعام 2021، والأوراق المطلوبة للتقديم.

وتقدم «الوطن» في تقريرها التالي، كل ما تريدون معرفته بشأن تنسيق كلية الطب البيطري جامعة مدينة السادات لعام 2021، والأوراق المطلوبة للتقديم، بعد انتهاء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021.

مصاريف كلية الطب البيطري جامعة مدينة السادات 2021

وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي لجامعة السادات، فهناك العديد من الأشياء التي يجب أن يفعلها الطالب لسداد مصاريف كلية الطب البيطري جامعة مدينة السادات لعام 2021، كما يلي:

بعد ظھور نتیجة التنسیق یتجه الطالب إلى الكلیة ومعه بطاقة الترشیح لتوقیع الكشف الطبي في الموعد المحدد من قبل الكلیة.

بعد توقیع الكشف الطبي وظھور نتیجة الكشف یأخذ الطالب إذن دفع من مسؤول الفرقة للتسدید بخزینة الكلیة.

یتجه الطالب بالإیصال الدال على السداد إلى مسؤول الفرقة الأولى ومعه صورة شخصیة وإثبات شخصیة للاطلاع، لعمل بطاقة الكلیة، ويتسلمھا في الیوم التالي مباشرة.

يدفع الطالب رسم قيد لأول مرة مقدارة (1500) دولار أمريكي، أي نحو 23549 جنيهًا مصريا.

سداد 4000 دولار أمريكي لكليات الطب البيطري كمصروفات دراسية سنوية، أي نحو 62797.36 جنيه مصري.

عدد السنوات الدراسية بالجامعة 5.

تنسيق كلية الطب البيطري جامعة مدينة السادات لعام 2021

والحد الأدنى لتنسيق كلية الطب البيطري جامعة ميدنة السادات، 75%، بحسب الموقع الرسمي للكلية عبر شبكة الإنترنت.

عنوان كلية الطب البيطري جامعة مدينة السادات

وعنوان كلية الطب البيطري جامعة مدينة السادات، هو مدينة السادات بمحافظة المنوفية، الكيلو 93 على طريق مصر اسكندرية الصحراوي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الطب البيطري جامعة مدينة السادات

وعن الأوراق المطلوبة من الطلاب للتقديم في كلية الطب البيطري جامعة مدينة السادات، فهي كما يلي: