كورونا في مصر.. ارتفاع الإصابات وتوقعات بتزايد الحالات منتصف سبتمبر

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع طفيف في أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر، خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرة في بيان رسمي إلى وصول إجمالي عدد مصابي الفيروس حتى الآن، إلى 287644 من ضمنهم 237817 حالة تعافت من الفيروس، وتوقعت وزارة الصحة والسكان، استمرار زيادة الإصابات وارتفاعها في منتصف شهر سبتمبر المقبل.

ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وأشار البيان إلى ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، ووصلت نسب الشفاء بعد تسجيل الوزارة أمس، خروج 432 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات إلى 81%، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس فى مصر إلى 237817 حتى اليوم.

التسجيل للحصول على لقاح كورونا في مصر عبر موقع الصحة

وأضافت «الصحة» أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة، ودعت المواطنين إلى التطعيم باللقاح من خلال التسجيل عبر الموقع الرسمي للوزراة للتسجيل من أجل الحصول على لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة الدولة في تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، تزامنا مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مطالبة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين والبعد عن التكدسات.

وحذرت الوزارة، المواطنين، من التهاون فى التعامل مع الفيروس، ووجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والسيدات الحوامل بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.