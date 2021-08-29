لطلاب الجامعات.. خطوات الحصول على لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة

خلال الفترة الماضية، أعلنت عدد من الجامعات، منها الجامعة الأمريكية، أنها لن تسمح بدخول الطلاب إلى حرم الجامعة، دون الحصول على لقاح كورونا، وذلك لتقليل احتمالية الإصابة بين الطلاب، حيث تزدحم المدرجات والمعامل.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمه موقع جريدة «الوطن» لأبنائنا من طلاب الجامعات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، تستعرض خطوات الحصول على لقاح كورونا من خلال موقع وزارة الصحة المصرية، وذلك في السطور التالية..

خطوات حصول الطلاب الجامعيين على لقاح كورونا

ويمكن للطلاب الجامعيين الذين تخطت أعمارهم الـ 18 عامًا، التسجيل موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة، أو بشكل مباشر من هنـــا.

- اختيار «التسجيل لطلب اللقاح»، قسم «فئات أخرى».

- الإجابة عن البيانات المطلوبة، مثل الاسم كما هو بالبطاقة الشخصية، والجنسية، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والنوع، والمحافظة التي ترغب في الحصول على اللقاح بها.

- ثم يجب تحديد الوظيفة، وهي الفئة التي ستكون لهم الأولوية، ويتم اختيار «التعليم والتدريب».

- ثم إدخال رقم الهاتف، وسيتم إرسال رمز التحقيق لهاتفك المحمول، قم بإدخاله حتى تتمكن من متابعة التسجيل.

- في النهاية يجب الضغط على «استكمال».

- سيطلب منك تحميل صورة بطاقة الرقم القومي «هذه الخطوة اختيارية».

- الخطوة الأخيرة، هي الموافقة على 3 إقرارات بعد التأكيد على القراءة بعناية، ثم الضغط على «استكمال».

- في النهاية ستحصل على رقم يمكنك من خلاله متابعة الطلب.

أما عن خطة الدولة لتطعيم الطلاب الأقل سنًا خاصة في مرحلة الثانوية، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها بصدد وضع خطة بالتعاون مع وزارة الصحة، وتم إرسال خطاب للمديريات التعليمية، بضرورة توسيع قاعدة تطعيم طلاب المرحلة الثانوية باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حرصا من الوزارة على صحة الطلاب والعاملين بالتربية والتعليم، بحيث يمكنهم الحصول على اللقاح قبل بدء العام الدراسي.