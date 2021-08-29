رسميا.. «الصحة» تعلن موانع الحصول على لقاح جونسون

أصدَر قطاع الطب الوقائي، التابع لوزارة الصحة والسكان، المعلومات الرسمية المتعلقة بكيفية إعطاء لقاح كورونا «جونسون آند جونسون»، وكذلك الآثار الجانبية للقاح، وموانع التطعيم لبعض الفئات.

وحصل «الوطن»، على نسخة من المنشور، الذي تمّ إرساله إلى كل مديريات الصحة، على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح المنشور، أنَّه يتمّ إعطاء جرعة بسرنجة مقاس 0.5 سم، ويتمّ الحقن عضل أعلى الذراع في العضلة الدالية، مشيرًا إلى أنَّ لقاح «جونسون آند جونسون»، يُحفظ في العبوة الكرتونية الأصلية، لحمايته من الضوء.

موانع الحصول على لقاح جونسون آند جونسون

وتابع المنشور، أنَّ هناك موانع للتطعيم بلقاح «جونسون آند جونسون»، وهي فرط الحساسية للمادة الفعالة أو لأي من المكونات الداخلة فى تركيبه، وإذا كان الشخص يعانى في يوم التطعيم، أو خلال العشر أيام الماضية السابقة له، من أي من هذه الأعراض «حمى - سعال - ضيق تنفس - آلام في العضلات والجسم - صداع - فقدان للطعم والرائحة - التهاب الحلق - احتقان أو سيلان الأنف - الغثيان والقئ أو الإسهال».

وأضاف المنشور الذي أصدره الطب الوقائي، أنَّ الشخص المصاب بـ فيروس كورونا، ينبغي تأجيل تطعيمه لحين تعافيه من هذه الأعراض، لافتا أن الشخص الذي يتلقى أدوية مثبطة للمناعة، ممنوع من أخذ تطعيم لقاح كورونا بشكل عام، وكذلك الشخص الذي يتلقى أي تطعيمات في غضون 14 يوم، مثل تطعيم الإنفلونزا الموسمية.

وأكّد المنشور، أنَّ السيدات الحوامل في الوقت الحالي، أو اللاتي يخططنّ في المستقبل القريب خلال عام؛ ممنوعات من تلقي لقاح كورونا، وكذلك السيدات المرضعات.

الآثار الجانبية للقاح جونسون آند جونسون

وعن الآثار الجانبية للقاح «جونسون آند جونسون»، أوضح المنشور أنَّها تتضمن صداع وغثيان وآلام في العضلات والشعور بالتعب والإرهاق، وكذلك وجود آثار جانبية شائعة للقاح، كإحمرار وانتفاخ مكان الحقن، وسعال وحمى.

وأوضح قطاع الطب الوقائي في منشوره، أنَّ هناك آثار جانبية غير شائعة، كالطفح الجلدي وضعف العضلات، وألم الذراع أو الساق أو الشعور بتوعك بشكل عام، والتهاب الحلق وألم الظهر والتعرق المفرط.

ولفت المنشور إلى تخصيص الوزارة، أحد الخطوط الساخنة في حال ظهور أي أعراض طارئة، وخصصت له رقم 15335.