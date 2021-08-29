يبحث العديد من الطلاب وأولياء أمورهم، عبر مؤشر البحث «جوجل»، عن نتيجة تنسيق الكليات الأدبية 2021 على مستوى الجمهورية، وذلك عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021، من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، حيث جرى قبول 119 ألفا و58 طالبا وطالبة بالمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، كما سيجري قبول نحو 243 ألف طالب وطالبة في المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات 2021.

تنسيق الكليات الأدبية 2021 على مستوى الجمهورية: 359 درجة للاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق الكليات الأدبية 2021 على مستوى الجمهورية، وجاءت كالتالي:

1- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 359 درجة.

2- الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 352 درجة.

3- ألسن كفر الشيخ 350 درجة.

4- سياسة واقتصاد السويس 349 درجة.

5- سياسة واقتصاد بني سويف 344 درجة.

6- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341 درجة.

7- ألسن عين شمس 340 درجة.

8- إعلام القاهرة 339 درجة.

9- ألسن الفيوم 339 درجة.

10- إعلام المنوفية 336 درجة.

11- ألسن بني سويف 335 درجة.

12- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334 درجة.

13- ألسن المنيا 333 درجة.

14- ألسن أسوان 333 درجة.

15- آثار الزقازيق بصان الحجر 332 درجة.

16- ألسن سوهاج 332 درجة.

تنسيق الكليات الأدبية 2021 على مستوى الجمهورية: 331 درجة لألسن جامعة الأقصر

17- ألسن الأقصر 331 درجة.

18- إعلام بني سويف 330 درجة.

19- آثار دمياط 330 درجة.

20- آثار عين شمس 329 درجة.

21- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329 درجة.

22- الإعاقة والتأهيل الزقازيق 329 درجة.

23- آثار القاهرة 328 درجة.

24- إعلام جنوب الوادي 326 درجة.

25- آثار الفيوم 325 درجة.

26- آثار ولغات مطروح 325 درجة.

27- آثار أسوان 324 درجة.

28. آثار الأقصر 323 درجة.

29- آثار سوهاج 322 درجة.

30- الإعاقة والتأهيل بني سويف 321 درجة.

تنسيق الكليات الأدبية 2021 على مستوى الجمهورية: 317 درجة لكلية التربية جامعة الزقازيق

31- آثار جنوب الوادي 321 درجة.

32- تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 321 درجة.

33- تربية الإسكندرية 318 درجة.

34- تربية الزقازيق 317 درجة.

35- تربية عين شمس 316 درجة.

36- فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 315 درجة.

37- حقوق سوهاج 315 درجة.

38- تربية بورسعيد 314 درجة.

39- آداب العريش 314 درجة.

40- تربية المنصورة 312 درجة.

41- تربية طنطا 311 درجة.

42- تربية بنها 310 درجات.

43- آداب القاهرة 308 درجات.

44- فنون جميلة (فنون) حلوان 307 درجات.

45- تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 307 درجات.

تنسيق الكليات الأدبية 2021 على مستوى الجمهورية: 306 درجات لكلية التربية دمنهور

46- تربية دمنهور 306 درجات.

47- تربية المنيا 305 درجات.

48- تربية طفولة مبكرة الزقازيق 304 درجات.

49- تربية كفر الشيخ 303 درجات.

50- تربية المنوفية بشبين الكوم 303 درجات.

51- تربية حلوان 302 درجة.

52- فنون جميلة (فنون) المنصورة 300 درجة.

53- آداب عين شمس 300 درجة.

54- تربية مطروح 300 درجة.

55- تربية سوهاج 299 درجة.

56- تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 299 درجة.

57- تربية طفولة مبكرة بورسعيد 298 درجة.

58- تجارة القاهرة 298 درجة.

59- تربية مدينة السادات 297 درجة.

60- تربية جنوب الوادي 296 درجة.

61- آداب الإسكندرية 295 درجة.

62- تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 295 درجة.

63- تربية بنات عين شمس 295 درجة.

64- تربية (تعليم ابتدائي) بورسعيد 294 درجة.

65- تربية طفولة مبكرة المنصورة 294 درجة.

66- تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 293 درجة.

67- تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 293 درجة.

68- تجارة دمياط 293 درجة.

69- تربية الفيوم 293 درجة.

70- تجارة المنصورة 292 درجة.

71- آداب حلوان 292 درجة.

72- تجارة عين شمس 292 درجة.

73- تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 291 درجة.

74- تجارة الإسكندرية 291 درجة.

75- تجارة وإدارة أعمال حلوان 290 درجة.

تنسيق الكليات الأدبية 2021 على مستوى الجمهورية: 290 درجة لكلية آداب بنها

76- آداب بنها 290 درجة.

77- حقوق بورسعيد 290 درجة.

78- تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 289 درجة.

79- آداب المنصورة 289 درجة.

80- تجارة الزقازيق 289 درجة.

81- تربية أسيوط 289 درجة.

82- تجارة جنوب الوادي 287 درجة.

83- تربية (طفولة) طنطا 287 درجة.

84- تربية طفولة مبكرة المنوفية 287 درجة.

85- تربية بني سويف 286 درجة.

86- تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 286 درجة.

87- فنون جميلة (فنون) أسيوط 286 درجة.

88- تربية قناة السويس بالإسماعيلية 285 درجة.

89- حقوق دمياط 285 درجة.

90- تربية السويس 284 درجة.

91- تربية نوعية الزقازيق 284 درجة.

92- تربية (تعليم ابتدائي) بنها 284 درجة.

93- تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 284 درجة.

94- تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 283 درجة.

95- تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 283 درجة.

تنسيق الكليات الأدبية 2021 على مستوى الجمهورية: 282 درجة انتساب موجه كلية الآداب جامعة القاهرة

96- تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 283 درجة.

97- آداب بورسعيد 283 درجة.

98- آداب انتساب موجه القاهرة 282 درجة.

99- فنون جميلة (فنون) المنيا 282 درجة.

100- تربية نوعية القاهرة 282 درجة.

101- تربية طفولة مبكرة أسيوط 282 درجة.

102- تجارة بورسعيد 282 درجة.

103- دار العلوم القاهرة 281 درجة.

104- تربية (طفولة) الإسكندرية 281 درجة.

105- آداب الزقازيق 281 درجة.

106- آداب بنات عين شمس 281 درجة.

107- تربية (طفولة) عين شمس 281 درجة.

108- آداب طنطا 280 درجة.

109- آداب وعلوم إنسانية السويس 280 درجة.

110- تجارة كفر الشيخ 280 درجة.

111- تجارة بنها 280 درجة.

112- تربية (طفولة) كفر الشيخ 280 درجة.

113- تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 280 درجة.

114- تجارة انتساب موجه القاهرة 280 درجة.

115- تربية طفولة مبكرة القاهرة 279 درجة.

تنسيق الكليات الأدبية 2021 على مستوى الجمهورية: 277 درجة لكلية التربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات

116- تربية نوعية طنطا 279 درجة.

117- تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 279 درجة.

118- آداب دمياط 279 درجة.

119- تجارة أسوان 279 درجة.

120- فنون جميلة (فنون) الأقصر 278 درجة.

121- آداب انتساب موجه عين شمس 278 درجة.

122- تربية رياضية بنات بنها 278 درجة.

123- تربية نوعية الإسكندرية 278 درجة.

124- آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 278 درجة.

125- آداب المنوفية بشبين الكوم 277 درجة.

126- تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 277 درجة.

127- تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 277 درجة.

128- تربية طفولة مبكرة دمنهور 277 درجة.

129- آداب انتساب موجه الإسكندرية 277 درجة.

تنسيق الكليات الأدبية 2021 على مستوى الجمهورية: حقوق المنيا 276 درجة

130- آداب الوادي الجديد 276 درجة.

131- حقوق المنيا 276 درجة.

132- آداب كفر الشيخ 276 درجة.

133- تجارة العريش 276 درجة.

134- تربية طفولة مبكرة الفيوم 276 درجة.

135- تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 275 درجة.

136- تربية دمياط 275 درجة.

137- تجارة طنطا 275 درجة.

138- آداب الفيوم 275 درجة.

139- تربية جنوب الوادي بالغردقة 275 درجة.