تنسيق كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الكليات لعام 2021، ومنها كلية الهندسة بشبرا بجامعة بنها لعام 2021، والأوراق المطلوبة للتقديم.

«الوطن» تستعرض تنسيق كلية الهندسة بشبرا بجامعة بنها لعام 2021 والأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية العامة للتقديم، فضلا عن مصروفات الجامعة ومقر الكلية.

مصروفات كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها لعام 2021

وحتى الآن لم تعلن كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها لعام 2021 عن مصروفاتها الدراسية للعام الدراسي 2021-2022، ولكن خطة المصروفات يتم وضعها وفقا لـ3 فئات كالتالي:

- الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة من مصر، تتم معاملتهم من حيث سداد الرسوم والمصروفات الدراسية، بالحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية.

- الحاصلون على الشهادة المعادلة من سوريا، يسددون نسبة 50% من المصروفات على الطلاب الوافدين وينطبق عليهم الحد الأدنى لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية.

- الطلاب الحاصلون على شهادة معادلة من دول عربية وأجنبية أخرى يسددون كامل المصروفات على الطلاب الوافدين ويطبق عليهم الحد الأدنى لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية.

تنسيق كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها لعام 2021

ووفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصل تنسيق كلية الهندسة بشبرا بجامعة بنها لعام 2021 إلى 333 درجة، للحاصلين على الثانوية العامة العام الدراسي 2020-2021.

عنوان كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها

تقع كلية الهندسة بشبرا بجامعة بنها، في 108 ش شبرا بالقاهرة.

رقم تليفون الكلية: 022022310، والفاكس: 0222023336

البريد الإلكتروني: info@feng.bu.edu.eg

الرقم البريدي: 11629

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها

حددت كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها، عددا من الأوراق والمستندات التي يتقدم بها الطالب المترشح للكلية عبر تنسيق الكليات 2021 كالتالي:

- أصل شهادة الثانوية العامة وصورة منها.

- أصل شهادة ميلاد الطالب وصورة منها.

- 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- 10 صورة شخصية حديثة.

- 2 استمارة 6 جند بالنسبة للطلاب الذكور.

- دوسية وحافظة أوراق.