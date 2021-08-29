كل ما تريد أن تعرفه عن جامعة بنها.. ننشر الكليات والأوراق المطلوبة

أنشئت جامعة بنها الحكومية عام 2005، وذلك بعد انفصالها عن جامعة الزقازيق، وتضم كليات علمية ونظرية وتستقبل خريجي الثانوية العامة 2021 بجميع الشعب العلمي علوم وعلمي رياضة وشعبة الأدبي في جميع مراحل تنسيق الكليات 2021.

«الوطن» تقدم لقرائها في إطار خدماتها على مدار الساعة كل التفاصيل عن جامعة بنها والكليات التابعة لها والمصاريف الخاصة بها والأوراق المطلوبة للتنسيق وعنوان الجامعة ووسيلة الاتصال بالتزامن مع تنسيق الكليات 2021 والذي يوجه الطلاب إلي الكليات المناسبة لهم وفقًا لمجموعهم.

خريطة كليات جامعة بنها 2021 علمي وأدبي

توفر جامعة بنها لخريجي الثانوية العامة 2021 وفقا تنسيق الكيات 2021 لجميع الشعب

كليات الطب البشري.

الطب البيطري.

العلاج الطبيعي.

التمريض.

العلوم.

الزراعة.

هندسة بنها.

هندسة شبرا.

الحاسبات والذكاء الإصطناعي.

الفنون التطبيقية.

الآداب.

التجارة.

التربية الرياضية شعبتي بنين وبنات.

التربية.

التربية النوعية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة بنها لجميع الكليات

حددت جامعة بنها عددًا من الأوراق والمستندات التي يتقدم بها الطالب المترشح لأحدي كليات الجامعة عبر تسيق الكليات 2021 كالتالي:

بالنسبة للكليات التي تعتمد علي الاختبارات الشخصية

استمارة الالتحاق الإلكتروني.

صورة بطاقة الترشح.

صورة البطاقة الشخصية.

صورة شهادة الميلاد الرقم القومي.

شهادة الثانوية العامة.

بالنسبة لتقديم ملف الالتحاق في كليات جامعة بنها.

أصل شهادة الثانوية العامة وصورة منها.

أصل شهادة ميلاد الطالب وصورة منها.

صورتان لبطاقة الرقم القومي للطالب.

10 صور شخصية حديثة.

استمارتان (6 جند) بالنسبة للطلاب الذكور.

دوسية وحافظة أوراق.

مصروفات جامعة بنها لجميع الكليات

حتى الآن، لم تعلن كليات جامعة بنها عن مصروفاتها الدراسية للعام الدراسي 2021-2022 ولكن خطة المصروفات يتمّ وضعها وفقا لـ3 فئات كالتالي:

الأولى: الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة من مصر، تتمّ معاملتهم من حيث سداد الرسوم والمصروفات الدراسية والحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية.

الثانية: الحاصلون على الشهادة المعادلة من سوريا يسددون نسبة 50% من المصروفات على الطلاب الوافدين وينطبق عليهم الحد الأدنى لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية.

الثالثة: الطلاب الحاصلون على شهادة معادلة من دول عربية وأجنبية أخرى يسددون كامل المصروفات على الطلاب الوافدين، ويطبق عليهم الحد الأدنى لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية.

مكان وعنوان جامعة بنها

عنوان إدارة جامعة بنها – مدينة بنها – شارع فريد ندا – بنها الجديدة ويمكن التواصل والتاصال بالجامعة عبر موقعها علي الإنترنت bu.edu.eg أو info@bu.edu,eg