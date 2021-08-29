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محمود مسلم

غلق الحارة اليسرى بشارع الجيش 15 يوما لاستكمال محور «جيهان السادات»

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الوطن
11:14 ص | الأحد 29 أغسطس 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة -تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال محور جيهان السادات «المرحلة الثالثة»- غلق الحارة اليسرى بشارع الجيش بشكل كامل في الاتجاه القادم من العباسية اتجاه ميدان الجيش بدايةً من تقاطعه مع شارع أحمد سعيد وحتى شارع موسى بن ميمون، اعتباراً من اليوم الأحد 29 أغسطس 2021، ولمدة 15 يوماً.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، كما تقوم أيضا بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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