تنسيق كلية الهندسة بجامعة بنها 2021.. تأخذ من 335 درجة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الكليات 2021، ومنها تنسيق كلية الهندسة ببنها جامعة بنها لعام 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم.

«الوطن» تستعرض تنسيق كلية الهندسة ببنها جامعة بنها لعام 2021 والأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية العامة للتقديم، فضلا عن مصروفات الجامعة ومقر الكلية.

مصاريف كلية الهندسة ببنها جامعة بنها لعام 2021

حتى الآن لم تعلن كلية الهندسة ببنها جامعة بنها لعام 2021 عن مصروفاتها الدراسية للعام الدراسي 2021 /2022 ولكن خطة المصروفات يتم وضعها وفقا لـ3 فئات كالتالي:

- الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة ويسددون الرسوم والمصروفات الدراسية وفقما تعلنه الكلية.

- الحاصلون على الشهادة المعادلة من سوريا يسددون نسبة 50% من المصروفات على الطلاب الوافدين.

الطلاب الحاصلون على شهادة معادلة من دول عربية وأجنبية أخرى يسددون كامل المصروفات على الطلاب الوافدين.

تنسيق كلية الهندسة ببنها جامعة بنها لعام 2021

ووفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصل تنسيق كلية الهندسة ببنها جامعة بنها العام 2021 إلى 335 درجة للحاصلين على الثانوية العامة العام الدراسي 2020/2021

عنوان كلية الهندسة ببنها جامعة بنها

وتقع كلية الهندسة ببنها جامعة بنها في شارع الاستاد المتفرع من شارع الشهيد فريد ندا بنها الجديدة مدينة بنها القليوبية.

ويمكن الاتصال على الكلية من خلال الأرقام التالية:

مكتب عميد الكلية: 0133230297

سكرتارية المكتب: 0133231478

سويتش: 013229264

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الهندسة بشبرا جامعة بنها

حددت كلية الهندسة ببنها جامعة بنها عددا من الأوراق والمستندات التي يتقدم بها الطالب المترشح للكلية عبر تنسيق الكليات 2021 كالتالي:

أصل شهادة الثانوية العامة وصورة منها

أصل شهادة ميلاد الطالب وصورة منها

2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

10 صورة شخصية حديثة

2 استمارة 6 جند بالنسبة للطلاب الذكور

دوسيه وحافظة أوراق