تنسيق كلية الهندسة جامعة الزقازيق 2021.. تأخذ من مجموع 341 درجة

أعلنت جامعة الزقازيق الحدل الأدنى لـ تنسيق كلية الهندسة بجامعة الزقازيق، حيث تستعد الكلية لاستقبال أوراق الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة «علمي علوم» والراغبين في الالتحاق بالكلية، والتي تتطلع إلى تحقيق الريادة والتميز محليا وإقليميا في جودة التعليم والبحث العلمي والخدمات المجتمعية.

تنسيق كلية الهندسة بجامعة الزقازيق 2021

وأوضحت جامعة الزقازيق أن تنسيق المرحلة الأولى لكلية الهندسة بمجموع 341 درجة، والأوراق المطلوبة للتقديم هي: «شهادة الثانوية العامة وصورة منها وشهادة الميلاد رقم قومي وصورة منها و6 صور شخصية وصورة من البطاقة الشخصية وصورة من بطاقة الترشيح والمصروفات الجامعية المقررة «للذكور» ونموذج 2 جند وطباعة استمارة كشف طبي من موقع جامعة الزقازيق.

رسالة كلية هندسة الزقازيق

وأوضحت الجامعة أن كلية الهندسة تلتزم بتحقيق التميز الأكاديمي وتخريج مهندسين متميزين قادرين على العمل والإبداع والابتكار والمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي في تخصصات هندسية متنوعة وتشجيعهم على مواصلة التعلم. وتسعى الكلية أيضا لإعداد باحثين مؤهلين لنشر بحوث مميزة تثري المعرفة الهندسية وتخدم تطلعات الوطن التنموية، كما تمتد رسالة الكلية لتشمل العمل الدائب والمستر على تطوير منظومة خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال برامج التعليم الحديثة والتدريب المستمر وإنشاء المراكز الاستشارية والبحثية المتميزة.

أهداف كلية هندسة الزقازيق

وأشارت الجامعة إلى أن أهداف كلية الهندسة تتلخص في الآتي: «العمل على تعليم الطلاب وتأهيلهم ليكونوا مهندسين متميزين قادرين على العمل والإبداع والابتكار والمنافسة في سوق العمل في كل الفروع والتخصصات الهندسية، وتنمية وتطوير البحث العلمي في المجال الهندسي والعمل على تنمية القدرات الإبداعية والابتكار والمساهمة الفاعلة في صنع التكنولوجيا وتطويرها».

كما تهدف إلى الالتحام مع كل قطاعات المجتمع وتقديم الخبرات والاستشارات له وحل مشكلاته في كل المجالات الهندسية والعمل على تنميته وتطويره ورفع كفاءته، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي والهندسي من مهندسين وفنيين وإداريين بعقد دورات تدريبية عامة ومتخصصة في كل الاتجاهات العلمية والإدارية من أجل أحاطتهم بكل جديد في التكنولوجيا ووسائلها الحديثة.