رئيس التحرير

محمود مسلم

تنسيق كلية الحقوق جامعة مدينة السادات لعام 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم

كتب:

لمياء محمود
03:20 م | الأحد 29 أغسطس 2021
تنسيق كلية الحقوق جامعة مدينة السادات 2021

تنسيق كلية الحقوق جامعة مدينة السادات 2021

بعد عام دراسي مليء بالصعاب المختلفة خاصة مع تطبيق النظام التعليمي الجديد واعتماد الدراسة «أون لاين»، يبحث الطلاب حاليا بعد انتهاء مرحلة الثانوية العامة وإعلان نتيجتها، عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021، ويتصدر قائمة محرك البحث تنسيق كلية الحقوق جامعة مدينة السادات لعام 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم.

وتقدم «الوطن» في تقريرها التالي، كل ما يريد الطلاب المتقدمون للدراسة بالعام الجامعي الجديد معرفته عن تنسيق كلية الحقوق جامعة مدينة السادات لعام 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم.

مصاريف كلية الحقوق جامعة مدينة السادات لعام 2021

ومن أبرز ما يبحث عنه الطلاب في الوقت الحالي، مصاريف كلية الحقوق جامعة مدينة السادات لعام 2021، إذ تأتي كليات الحقوق والتجارة والآداب في صدارة اهتمامات طلاب الشعبة الأدبية، التي تلائم غالبًا قدراتهم بالإبداع في مجالات المحاسبة والمحاماة والقضاء وأقسام اللغات المختلفة.

ومصاريف الدراسية السنوية بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات، 3000 دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 47 ألفًا و98 جنيهًا مصريا، كمصاريف دراسية سنوية.

تنسيق كلية الحقوق جامعة مدينة السادات لعام 2021

ويهتم الآلاف من الطلاب في الوقت الحالي، بمعرفة تنسيق كلية الحقوق جامعة مدينة السادات، وما إذا كان مجموعهم بالمرحلة الثانوية ملائم أم لا.

وتقبل الكلية طلاب المرحلة الأولى بمعدل 55%، على أن تكون مدة الدراسة بالجامعة 4 سنوات.

عنوان كلية الحقوق جامعة مدينة السادات

ويهتم بعض الطلاب في الوقت الحالي، بالبحث عن عنوان كلية الحقوق جامعة مدينة السادات، التي تقع في محافظة المنوفية، ليحددوا وسائل المواصلات التي تناسبهم من بيوتهم وكيفية الحفاظ على مواعيد محاضراتهم الجامعية المختلفة.

وعنوان كلية الحقوق هو، مدينة السادات بمحافظة المنوفية، الكيلو 93 على طريق مصر اسكندرية الصحراوي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الحقوق جامعة مدينة السادات

والأوراق التي يحتاجها الطلاب للتقديم بكلية الحقوق هي: 

  • أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بالإضافة إلى صور لها.
  • شهادة الميلاد الأصلية كومبيوتر.
  • 3 صور من شهادة الميلاد.
  • 6 صور شخصية للطالب.
  • صورة بطاقة الرقم القومي.
  • نموذج 2 جند للذكور فقط.
  • إيصال سداد الرسوم الدراسية. 
  • تحرير استمارة الكشف الطبي عليه صورة الطالب. 

اقرأ المزيد:

الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للقبول في الجامعات

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول في الجامعات 2021 - 2022

تنسيق الكليات الأدبية 2021 على مستوى الجمهورية

تنسيق الكليات 2021 «علمي علوم» بالدرجات المرحلة الأولى.. الحد الأدني 362.5